المصدر: دبي

مخرج

طالب سكان في مدينة الشامخة بأبوظبي بتغيير مدخل ومخرج ساحة المطاعم المتنقلة الموجودة بالقرب من تقاطع الفلاح، مقترحين أن يكون ذلك من الجهة الغربية.

توسعات

تجري دائرة البلدية في عجمان عدداً كبيراً من أعمال التوسعة في شوارع الإمارة، خصوصاً في منطقة الراشدية، وهو ما يزيد من الزحام في هذه المناطق التي تشهد كثافة سكانية.

بريد

اشتكى متعامل مع «بريد الإمارات» من عدم الالتزام بمواعيد إرسال الشحنات، موضحاً أنه تلقى اتصالاً بموعد استلام الشحنة، واضطر لعدم الخروج من المنزل في اليوم المحدد، لكن المندوب لم يحضر، ولم يتم إعلامه بتأجيل الموعد، في حين وصلت الشحنة في اليوم التالي.

توبيخ

قال قراء إنهم شاهدوا تعرض أطفال للتوبيخ الشديد من ذويهم في مراكز تجارية أمام أعين المارة، مرات عدة، لافتين إلى أن الأطفال وفي حالات محددة أبدوا علامات خوف وقلق وصفوها بالشديدة، دون أن يعرفوا كيف يتصرفون إزاء ذلك.

ترويج

عمد مدرب في دوري الخليج العربي للترويج لنفسه بالبقاء مع فريقه في الموسم الجديد للضغط على ناديه لتجديد عقده موسماً آخر، بعد أن استشعر رغبة المسؤولين في النادي التعاقد مع مدرب جديد.

الصيد

قال صيادون في أبوظبي إنهم تعرضوا لخسائر كبيرة بسبب فترات منع الصيد والتسويق لبعض أنواع الأسماك وحظر الصيد بالقراقير في مياه الإمارة، مطالبين بتقليل الفترة الزمنية للمنع ورفع الحظر عن استخدام «القراقير».

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نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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