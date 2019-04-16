64 مخالفة بحق موزعين لأسطوانات الغاز في عجمان

المصدر: محمد الرفاعي ــ الشارقة

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بأنها حررت 64 مخالفة بحق موزعين لأسطوانات غاز في الإمارة منذ بداية العام الجاري، لعدم التزامهم بالاشتراطات والقوائم المنصوص عليها، وتصل قيمة المخالفة إلى 15 ألف درهم، حسب لائحة المخالفات والغرامات لدى الدائرة.

وأشارت إلى الفرق الرقابية في الدائرة تعمل على مدار الساعة ضمن حملات رقابية دورية ومفاجئة على المنشآت في مختلف مناطق الإمارة، مؤكدة أنها لن تتهاون في حماية أسواق الإمارة من بعض الممارسات السلبية لموزعي الغاز.

ولفتت إلى أن بعض المخالفات تركزت على عمليات التعبئة بشكل مخالف في المنطقة المخصصة لتعبئة الغاز، وبعضهم قام بتزوير العلامة التجارية لشركات الغاز المعتمدة، وألصقها على الأسطوانات المزيفة.

وأكدت أنها استقبلت شكاوى وملاحظات من قبل شركات مرخصة ومعتمدة لبيع أسطوانات الغاز في الإمارة، حول إقدام أفراد على بيع أسطوانات غاز غير مطابقة للمواصفات، موضحة أن من الاشتراطات الخاصة لمزاولة نشاط بيع وتعبئة الغاز الحصول على موافقة إدارة الدفاع المدني، وألا تقل مساحة المكتب عن 60 متراً مربعاً، وتوفير مستودع خاص بالأسطوانات، أو التعاقد مع مصانع التعبئة، وإبراز صورة من رسالة المصنع.