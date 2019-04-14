«البنية التحتية» تدرس إنشاء بحيرات لصرف مياه الأمطار في وادي نقب ومنطقة الفحلين

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

قال مدير إدارة الطرق في وزارة تطوير البنية التحتية، أحمد الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الوزارة قامت بإرسال فريق الطوارئ والمقاول المشرف على مشروع إنشاء عبارات تصريف مياه الأمطار في منطقة الفحلين، لرصد الأضرار الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي سقطت في تلك المنطقة، وتابع أن حكومة رأس الخيمة قامت بتخصيص أراضٍ، لتشييد البحيرات المائية عليها، وحل مشكلة فيضان وادي نقب وتجمع الأمطار الغزيرة في منطقة الفحلين السكنية، مضيفاً أن الوزارة تقوم في الوقت الجاري، بتشييد عدد من العبارات الإضافية في المنطقة، لتصريف مياه الأمطار باتجاه الوادي، بعيداً عن المناطق السكنية.

وأوضح أن الأمطار الغزيرة وجريان وادي نقب بوقت قصير، تسببت في انهيار الشارع المؤقت الذي تم إنشاؤه في منطقة الفحلين، لحين الانتهاء من تشييد عبارة جديدة لصرف مياه الأمطار، أسفل الطريق الرئيس المؤدي إلى منطقة الفحلين، والذي تم إغلاقه بشكل مؤقت.

وأضاف أن الوزارة أعطت تعليماتها للمقاول المشرف على المشروع بإعادة افتتاح الطريق الرئيس لمنطقة الفحلين بعد انهيار الطريق المؤقت، لافتاً إلى أن كميات الأمطار التي سقطت أمس كانت غير متوقعة، وأنها تسبب في أضرار كبيرة بمنازل المواطنين والمشروعات القائمة التابعة للوزارة في منطقة الفحلين.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، على تصريف مياه الأمطار عن المناطق المأهولة بالسكان باتجاه مزارع النخيل، بسبب صعوبة تصريفها في مناطق سكنية أخرى، نتيجة كميات الأمطار الكبيرة التي سقطت في وقت قصير.

وذكر الحمادي أنه في حال تم تصريف مياه الأمطار في منطقة الفحلين باتجاه مناطق أخرى، فقد يتم خلق مشكلة إضافية وغرق بعض المنازل، لذلك رأت الوزارة ضرورة تصريفها في بعض المناطق الزراعية المجاورة بشكل تدريجي، للحد من أضرار الأمطار الغزيرة، وتابع أن فرق الوزارة تعمل على رصد الأضرار وحماية المناطق السكنية،

ووضع خطوات لحماية الأهالي والممتلكات من التلف، وحماية الأعمال الإنشائية التي تنفذها الوزارة في منطقة الفحلين.

وأوضح أن العبارات المتوافرة في منطقة الفحلين لم تعمل على حل مشكلة غرق المناطق السكنية، بسبب قوة جريان الوادي وسقوط الأمطار الغزيرة، وأن الحل يكمن في إنشاء سدود وبحيرات بمنطقة الفحلين، وأن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية على وضع الدراسة اللازمة لإنشاء البحيرات لتصريف مياه الأمطار، وتجنب تدفقها في المناطق السكنية.