الطاير يدشن أول مصنع في العالم يستخدم "الروبوت" لإنتاج 33 ألف لوحة مركبات يومياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتح المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير، أول مصنع في العالم يستخدم أجهزة الروبوت لإنتاج لوحات أرقام المركبات يصل طاقته الإنتاجية الى 33 ألف لوحة يومياً، حيث تم توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في طباعة اللوحات دون أي تدخل بشري، وستقوم الهيئة في الفترة المقبلة بتركيب 10 أجهزة مماثلة في مراكز مزودي الخدمات، وسيتم التحكم ومتابعة هذه الأجهزة من خلال المصنع المركزي التابع للهيئة.

وتجوّل الطاير في أقسام المصنع الواقع في مركز إسعاد المتعاملين في ديرة، واستمع لشرح عن التكنولوجيا الجديدة التي ينفرد بها جهاز التصنيع الذي تم تطويره وصناعته من قبل شركة (TOENNJES MIDDLE EAST GMBH) الألمانية، وهو عبارة عن نظام لطباعة اللوحات باستخدام تقنية الروبوت، حيث يستقبل جهاز الروبوت أوامر الطباعة آلياً electronically من نظام الترخيص الإلكتروني، ومن ثم يقوم بطباعة اللوحات دون أي تدخل بشري، وتتم متابعة دورة حياة لوحة المركبة من التصنيع وحتى التخريد باستخدام تقنية رمز الاستجابة السريع (QR code) المثبت على اللوحة.

وتبلغ إنتاجية جهاز التصنيع الواحد 11 ألف لوحة يومياً، بمعدل يتراوح بين 350 إلى 700 لوحة في الساعة الواحدة كحد أقصى، بواقع 15 ثانية لطباعة اللوحة الواحدة، وينفرد الجهاز بقدرته على طباعة 6 أنواع مختلفة من اللوحات في نفس الوقت آلياً.

واطلع مطر الطاير على مقارنات بين أجهزة التصنيع الجديدة والقديمة للوحات المركبات، حيث تقدر الطاقة الإنتاجية للأجهزة الجديدة بنحو 33 ألف لوحة يومياً، مقارنه بـ 3000 للقديمة، ويقدر الوقت المستغرق لتصنيع اللوحة الواحدة بـ 15 ثانية للأجهزة الجديدة، ودقيقتين للقديمة، وتمتاز الأجهزة الجديدة بقدرتها على طباعة 6 أنواع من اللوحات في نفس الوقت، في حين لا يمكن طباعة أكثر من نوع في الأجهزة القديمة، كما تمتاز الأجهزة الجديدة بصفر احتمالية حدوث أخطاء في طباعة اللوحات، مقارنة باحتمال تكرار طباعة بعض الأرقام في الأجهزة القديمة.