المصدر: دبي-الامارات اليوم.

بطاقة

اشتكى متعامل مع بطاقة «نجم» الائتمانية حصوله على معلومات خاطئة من خدمة العملاء للاشتراك في البطاقة، مبيناً أنه تم تأكيد حصوله على بطاقة استرداد مادية عقب أول شهر من اشتراكه، لكن تم نفي ذلك بعد اشتراكه في الخدمة.

ارتباط

يخشى العاملون والموظفون في نادٍ بدبي، من رحيل رئيس مجلس الإدارة، بسبب الحملة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تراجع نتائج فريق الكرة هذا الموسم، إذ يرتبط كل العاملين في النادي بـ«الرئيس» الذي يرفع شعار «رواتب الموظفين والعمال» أهم من رواتب لاعبي كرة القدم.

باعة

أفاد قارئ بتكرار وقوف باعة جائلين في مدخل إمارة دبي، للقادمين من منطقة التعاون بالشارقة، لافتاً إلى أنهم يستغلون أوقات الذروة لبيع زجاجات المياه، من دون تصريح أو رقابة.

تاكسي

نوّه قارئ بباقة الخدمات المتميزة التي تقدمها «تاكسي دبي» لمتعامليها، والدقة والالتزام في التعامل مع مواعيد سيارات الأجرة، وسهولة تحصيلها عبر الاتصال الهاتفي.

قلق

تنتاب جماهير العين حالة من القلق إزاء دخول مجموعة كبيرة من لاعبي الزعيم فترة الأشهر الستة الأخيرة في عقودهم، من دون أن تبادر الإدارة بالتفاوض معهم للتجديد، متخوفين من أن يرحل هؤلاء النجوم بالطريقة نفسها التي رحل بها عموري إلى نادي الهلال السعودي.

تواصل

اشتكى ذوو طلبة في مدارس خاصة من إنشاء قنوات تواصل إلكترونية مدفوعة بينهم وبين المدرسة، لمتابعة قرارات وأنشطة المدرسة، معتبرين تلك الخطوة استنزافاً غير مبرر.

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