شرطة أبوظبي: 5 محظورات لحمايتك من النصابين ومكالمات المحتالين

المصدر: ابوظبي - الامارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي الجمهور للابتعاد عن خمس محظورات، لوقايتهم من المحتالين والنصابين الذين يبتكرون وسائل إجرامية متعددة لسرقة البيانات الهاتفية و تقديم وعود مغرية وهمية .

والمحظورات الخمس هي المواقع المشبوهة، ومكالمات الاحتيال، والجوائز الوهمية، والرسائل الاحتيالية، والاساليب المتبعة في سرقة البيانات الشخصية.

ولفتت إلى ضرورة عدم الاستجابة للمكالمات الهاتفية والرسائل المشبوهة والتي تستهدف الوصول إلى معلومات البطاقات البنكية وأرقام السر للحسابات وغيرها بهدف الاستيلاء والنصب على الضحايا .

وحثت مستخدمي الهواتف المتحركة على ضرورة عدم الانقياد وراء الخدع التي يوهم أصحابها المستخدمين بفوزهم بجوائز مالية قيّمة من غير مرجعية أساسية لها، حيث بيّنت بلاغات عديدة بأنها جوائز وهمية تستهدف إمّا الاستيلاء على الرصيد المالي أو الدخول في "شبكة معقدة" من الاتصالات والرسائل الهاتفية الخادعة، والتي تنتهي في النهاية باستنزاف مبالغ مالية من غير عائد حقيقي.

وأكدت دور وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في تحقيق أهداف حملة :خلك حذر" مؤكدة أهمية تضافر الجميع في التصدي للنصابين والمحتالين وتعزيز ثقافة رفض رسائلهم الوهمية الخادعة والوعي بأساليب التعامل معهم وإبلاغ الشرطة للتعامل معهم وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.