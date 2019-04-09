إعلان نتائج تقييم طلبات الدعم الاجتماعي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي عن بدء إعلام المتقدمين لبرنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي بنتائج تقييم طلباتهم، وعلى مراحل ابتداء من مطلع الشهر الجاري، وحتى منتصف مايو المقبل، وبحسب تواريخ تقديم الطلبات، سواء لمن انطبقت عليهم شروط ومعايير البرنامج أو من لم تنطبق عليهم.

وأوضحت الهيئة أنه «في حال استيفاء شروط ومعايير البرنامج على الطلب المقدم، يتم إرسال رسالة نصية قصيرة عبر الهاتف المحمول، وأخرى من خلال البريد الإلكتروني، لإبلاغ مقدم الطلب بالحصول على الدعم له ولأسرته، حيث سيتواصل معه بنك أبوظبي الأول، الشريك المصرفي للبرنامج، لتسليمه البطاقة المصرفية».

وتُمكن هذه البطاقات المستفيد من الإنفاق، وتوفير احتياجات أسرته بكل سهولة ويسر، كما يمكن استخدامها بكل طرق الاستخدام مثل سحب الأموال، والشراء من خلالها، ودفع الفواتير بمختلف الطرق، وفقاً لاتفاقية وقعتها الهيئة مع بنك أبوظبي الأول.

وأكدت الهيئة أن عملية التقييم لاتزال مستمرة بحسب السياسات والمعايير المعتمدة، حيث إن هناك عدداً من الطلبات بحاجة إلى استكمال بعض المعلومات، ويتم حالياً التواصل مع مقدميها لاستكمال البيانات المطلوبة، من أجل الانتهاء من دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأكد مدير عام الهيئة، المهندس حمد علي الظاهري، حرص الهيئة على استكمال إجراءات صرف الدفعات، للطلبات التي استوفت شروط ومعايير البرنامج، وفقاً للسياسات المعتمدة، حيث يتم التواصل مع المستفيدين لإعلامهم بانطباق الشروط والمعايير عليهم، وبناء عليه يتم صرف الدفعات وبأثر رجعي إلى يناير 2019، مشيراً أن البرنامج متواصل ومستمر في استقبال الطلبات للمراحل التالية، بما يحقق الغاية والهدف منه في تحقيق الاستقرار المعيشي، والاستقلال المالي للأسر المستفيدة من البرنامج.

يجري التواصل مع

بعض المستفيدين،

لاستكمال معلومات

الطلبات.