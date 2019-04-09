افتتاح مسجد الشهداء بالمحيصنة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي مسجد الشهداء بمنطقة المحيصنة الثانية، وهو مسجد جامع لإقامة الصلوات الخمس والجمعة، بُني على نفقة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبإشراف الدائرة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، مدير عام الدائرة بالإنابة، الدكتور عمر الخطيب، خلال الافتتاح، أن المسجد شيّد على مساحة 8694 متراً مربعاً، على الطراز العمراني الفاطمي، ويصل ارتفاع منارته إلى 57 متراً طولياً، وقبة خراسانية كبيرة، ويسع حرمه الداخلي مع طابقه الأول لـ955 مصلياً، والإيوان لـ280 مصلياً، وحرم نسائه لـ280 مصلية، بإجمالي 1515 مصلياً ومصلية.

وأفادت دائرة الشؤون الإسلامية بأنها تنهض بشؤون 2130 مسجداً، متنوعة الوصف والمساحة والخدمة، مشجعة جميع بناة المساجد والراغبين في مثل هذه المشروعات على الإقدام وتنفيذ هذه الأعمال المباركة.

وزود المسجد بمواقف للسيارات من 95 موقفاً داخل حدود المسجد، إضافة إلى مواقف خارجية إضافية للمصلين كما يتضمن المسجد أربع غرف لتغسيل الموتى اثنتين للرجال ومثلهما للنساء.