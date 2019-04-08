المصدر: دبي-الامارات اليوم.

إزعاج

أبدى سكان بمنطقة الكرامة في عجمان انزعاجهم من قيام مغاسل سيارات في المنطقة بتوزيع إعلانات لعروض ترويجية لغسل السيارت عن طريق لصق الأوراق على الزجاج الأمامي لسياراتهم بشكل شبه يومي.

دعاية

شاهد زوّار شارع السيف أحد رواد التواصل الاجتماعي وهو يسجل دعاية مباشرة عبر «السوشيال ميديا» لمصلحة أحد المطاعم، معلناً عن خصم 50% على جميع المنتجات، وحين دخل بعضهم للاستفادة من العرض قيل لهم من الموظفين، إنهم لم يتلقوا بعد تعليمات من الإدارة بالخصم، ما دعاهم إلى مغادرة المعطم غاضبين.

عقارات

اشتكى مواطن من كثرة تلقيه رسائل هاتفية واتصالات من قبل مندوبي عدد من الشركات العقارية، بهدف تقديم عروض تسويقية لوحدات سكنية خارج الدولة، مؤكداً أنه تلقى أكثر من اتصال في أوقات غير مناسبة، منها اتصال تم بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً.

ضريبة

طالب متسوقون دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة، بإلزام المتاجر والمطاعم بكتابة السعر النهائي على السلع والوجبات، شاملة ضريبة القيمة المضافة، مشيرين إلى أن الكثير منها يقوم بكتابة أسعار على المنتج، ثم يفاجأ المشتري بأنها لا تشمل الضريبة.

سكوتر

اشتكى مارة من قيام بعض الشباب باستخدام الدراجة الآلية «سكوتر» بالسير بسرعة على الأرصفة المخصصة للمشاة في دبي، ما يجعلهم عرضة للاصطدام بها في أية لحظة، وطالبوا بتحديد مكان لسير هذا النوع من الدراجات.

حافلات

اشتكى سائقون في الشارقة من تصرفات سائقي حافلات مدرسية ممن يقومون بالتوقف بشكل مفاجئ وسط الطريق، دون الالتزام بالاشتراطات المرورية، وعدم فتحهم لذراع التوقف التي تشير إلى وجود طلبة بصدد قطع الطريق أو النزول من الحافلة.

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