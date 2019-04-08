أمطار متفرقة الخميس.. وانخفاض في «الحرارة» الأربعاء

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع سقوط بعض الأمطار على مناطق متفرقة من الدولة، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب، وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، تراوح سرعتها من 20 كم/‏‏‏‏س إلى 30 كم/‏‏‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج، يضطرب مع السحب في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس سيستمر غائماً جزئياً إلى غائم أحيانا، غداً، مع استمرار فرص سقوط بعض الأمطار على فترات، خصوصاً على المناطق الغربية والساحلية، فيما تصبح الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب، وتظل مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، مضيفاً أن سرعتها ستراوح من 20 كم/‏‏‏‏س إلى 30 كم/‏‏‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏‏‏س على البحر الذي يكون مضطرباً خصوصاً مع السحب في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأوضح أن طقس الأربعاء سيستمر غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع فرصة لسقوط الأمطار، قد تكون رعدية أحياناً، خصوصاً على المناطق الغربية والساحلية من حين إلى آخر، مشيراً إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب.

وأفاد بأن الرياح ستستمر مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، تراوح سرعتها من 25 كم/‏‏‏‏س إلى 35 كم/‏‏‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏‏‏س على البحر الذي يكون مضطرباً، خصوصاً مع السحب في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وعن حالة الطقس الخميس المقبل، أكد المركز أنه سيستمر غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع استمرار سقوط أمطار متفرقة، قد تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق.

كما تستمر الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون قوية أحياناً مع السحب.

وأوضح أن الرياح ستظل مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، تراوح سرعتها من 25 كم/‏‏‏‏س إلى 35 كم/‏‏‏‏س تصل إلى 45 كم/‏‏‏‏س على البحر الذي يكون مضطرباً خصوصاً مع السحب في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الطقس يستمر غائماً جزئياً إلى غائم أحيانا، غداً، مع استمرار فرص سقوط أمطار.