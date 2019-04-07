المصدر: دبي-الامارات اليوم.

إبل

اشتكى سكان في منطقة «الفقع» بالعين وجود إبل سائبة في المنطقة، لافتين إلى أنها تعبث بحاويات القمامة، ما يتسبب في تطاير الأكياس البلاستيكية وبعض المخلفات بالقرب من الحاويات وانبعاث روائح كريهة منها.

شهامة

نوّه قارئ عربي تعطلت مركبته على شارع الشيخ زايد، بشهامة شاب مواطن لم يتردد لحظة في التوقف بسيارته لتقديم المساعدة، لاسيما أنه كان يصطحب زوجته وأطفاله إلى مطار الشارقة لسفرهم خارج الدولة، مشيراً إلى أن المواطن ظل معه حتى وصول «ريكافري» لرفع السيارة، وقام بتوصيل الأسرة إلى مطار الشارقة.

بائع

رفض بائع بقسم الأسماك في جمعية الميناء التعاونية بأبوظبي، بيع عرض خاص بأسماك التونة إلى بعض مرتادي الجمعية، مدعياً أن كمية الأسماك المتاحة للعرض قد انتهت، وبمجرد توجه أحد الزبائن بشكوى ضد البائع إلى مسؤول خدمة العملاء، فوجئ بقيام البائع بإخراج كمية من الأسماك كانت بالمخزن، وقدمها لطالبيها من الزبائن.

رسائل

أبدى قراء استياءهم من الرسائل النصية التي تصلهم عبر هواتفهم من منافذ بيع مختلفة، تتضمن روابط للدخول ورؤية العروض، مشيرين إلى أن هذه الرسائل تربكهم، مطالبين المعنيين بالتدخل لمنع هذه الظاهرة.

نفايات

اشتكى مرتادون لبحر وكورنيش عجمان من تراكم النفايات ببعض الأيام في الحاويات، أو بالقرب منها، ما يخلف مشكلات بيئية مختلفة ويشوّه المنظر.

شعارات

قال قراء إن بعض منافذ البيع في محطات توزيع الوقود تبيع شعارات عام التسامح بأسعار مرتفعة ومبالغ فيها، مقارنة بأسعار المنتجات المماثلة في منافذ تجارة التجزئة والجمعيات التعاونية.

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نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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