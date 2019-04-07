إنجاز 80% من مشروع الطرق المؤدية لـ«جوهرة الخور»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير، إنجاز 80% من أعمال الأنفاق والطرق المؤدية لمشروع (جوهرة الخور)، التي تنفذها الهيئة بالتنسيق والتعاون مع شركة دبي العالمية للعقار، وصُمم المشروع الذي يقع بين جسري آل مكتوم والعائم، ليكون من أهم الوجهات السياحية المميزة، ويُعد إضافة للمدينة ويعيد تنشيط المنطقة سياحياً، ويُتوقع الانتهاء من جميع أعمال الأنفاق والطرق في نهاية شهر يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال تفقده سير العمل في المشروع الذي يشمل تنفيذ المداخل والمخارج المؤدية لمشروع (جوهرة الخور) لتلبية جميع احتياجات المشروع، الذي يُعد من الأيقونات المعمارية المستقبلية في المشهد العمراني على ضفاف خور دبي.

وقال الطاير: «يتضمن المشروع تنفيذ أنفاق بطول 1.4 كيلومتر، وطرق بطول سبعة كيلومترات»، مشيراً إلى أنه تم ربط المنافذ الأرضية والسفلية (السرداب) لمشروع (جوهرة الخور) بشبكة الطرق والمواصلات على شارع بني ياس من الجهة الشمالية للمنطقة، وشارع الاتحاد من الجهة الشرقية، من خلال طرق وأنفاق ومنحدرات تؤدي إلى مواقف السيارات السفلية لمشروع جوهرة الخور، كما يتضمن المشروع تنفيذ جسر للمشاة بطول 81 متراً يعبر فوق شارع بني ياس، سيتم إنجازه في الربع الأخير من العام الجاري، إلى جانب أعمال الإنارة، وأعمال الحماية، وتحويل الخدمات القائمة.

وأضاف: «تشتمل منافذ الجانب الشمالي على مداخل من خلال النفق إلى المواقف السفلية (السرداب) للحركة المرورية المتجهة غرب شارع بني ياس، والحركة المرورية القادمة من منحدر جسر آل مكتوم، كما تشتمل على مخارج من المواقف السفلية (السرداب)، عن طريق النفق إلى شارع بني ياس شرقاً، وشارع بني ياس غرباً، ومخارج من الجانب الشمالي الغربي إلى المنحدر الشرقي من جسر آل مكتوم إلى شارع بني ياس».

وأضاف: «فيما تشتمل منافذ الجانب الشرقي على مداخل سطحية من وإلى المواقف السفلية بالجانب الشرقي، وأنفاق أحادية إلى المواقف السفلية من شارع الاتحاد بمحاذاة الجسر العائم، ومن شارع بني ياس شرقاً، كما يشمل تنفيذ طرق للمداخل السطحية للحركة المرورية القادمة من شارع الاتحاد جنوباً، وأنفاق أحادية من الجانب الشرقي للمواقف توفر مخرجاً باتجاه أبوظبي وشارع الاتحاد شمالاً».

ويقع المشروع التطويري (جوهرة الخور) على مساحة 125 ألفاً و675 متراً مربعاً، ويضم فندقاً من فئة خمس نجوم، ويحتوي على 438 غرفة وأربعة أبراج سكنية لشقق فندقية يبلغ عددها 756، إضافة إلى 20 مطعماً، وبحيرة اصطناعية، وشاطئ داخلي على امتداد المشروع، ومارينا لليخوت تتسع لـ65 موقفاً، كما يضم فندقاً من فئة أربع نجوم يحتوي 403 غرف، وفندقاً من فئة ثلاث نجوم يحتوي 405 غرف، وبرجين سكنيين متصلين لنحو 389 شقة فندقية بطابع إسلامي عربي، ومركزاً تجارياً صغيراً، ويقدر عدد مواقف السيارات بنحو 6000 موقف.

«جوهرة الخور» يضم فنادق وأبراجاً سكنية وبحيرة اصطناعية.