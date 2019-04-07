«السلامة الغذائية» تطلق أول تطبيق زراعي في الدولة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أول تطبيق إلكتروني زراعي في الدولة، يتضمن إرشادات تفصيلية حول أفضل الممارسات الزراعية لأنواع مختلفة من المحاصيل، إضافة إلى طرق تنمية الثروة الحيوانية، والعناية بالإبل والماعز والأغنام.

وينقسم التطبيق إلى أقسام عدة، منها قسم يحوي السياسات والتشريعات، التي تنظم الأنشطة الزراعية وتربية الثروة الحيوانية وسياسة الزراعة وسلامة الغذاء في أبوظبي، إضافة إلى الأدلة الإرشادية وأدلة الممارسات الموضحة للأنشطة الخاصة بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية. كما يضم قسماً للزراعة يحوي إرشادات تفصيلية لأفضل الممارسات الزراعية لنحو 25 محصولاً من الخضراوات المزروعة في الحقل المكشوف، و12 صنفاً من الفاكهة، إضافة إلى تسعة أصناف من المحاصيل العلفية.

أما قسم الثروة الحيوانية، فيركز على ثلاثة أصناف من الحيوانات المتعارف على تربيتها بكثافة محلياً، وهي: الإبل والماعز والأغنام.

ويمكن تحميل التطبيق الذي يحمل اسم «دليل الإرشاد الزراعي»، عبر نظامَيْ أبل وأندرويد. وهو يمثل منصة إضافية تقدمها الهيئة للمتعاملين، بهدف نشر الوعي بمفاهيم الزراعة المستدامة، ومساعدة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، على تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية. وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، المهندس ثامر راشد القاسمي: «على الرغم من التحديات التي تفرضها الظروف المناخية والبيئية، فقد حقق قطاع الزراعة في أبوظبي خطوات مهمة على طريق الاستدامة والتنوع الغذائي، من خلال تبني ممارسات زراعية مستدامة، وتعزيز كفاءة التربة واستهلاك المياه، وتحسين جودة المنتجات الزراعية، وتعزيز قدرتها التنافسية».