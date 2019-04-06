المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

شرط

طالب متعاملون مع شركتي «اتصالات»، و«دو»، بإلغاء الشرط الخاص بمضي سبعة أيام على نقل شريحة الهاتف النقال من شخص إلى آخر، للسماح بالاشتراك في إحدى الباقات المتوافرة، مشيرين إلى أن هذا الشرط يحتاج إلى إعادة النظر فيه، بإلغائه، أو خفض المدة.

صيانة

استغرب متعامل مع إحدى وكالات السيارات المعروفة، إلحاح موظفي خدمة العملاء، على إجراء عمليات صيانة، رغم رفض العميل إجراءها، خصوصاً في ظل أسعارها التي تفوق بكثير أسعار المحال التجارية الأخرى، مبيناً أن الوكالة تلزم المتعاملين على قصر التعامل عليها كشرط للحصول على خدماتها.

بطاقات

فوجئ مستهلكون في متاجر «ريد تاج» للملابس والأحذية، بعد تلقيهم رسائل نصية قصيرة على هواتفهم، تدعوهم إلى استبدال النقاط ببطاقات الولاء على مشترياتهم لتفادي فقدانها، بأن موظفي البيع بالمتاجر يشترطون شراء ثلاثة منتجات من أي نوع للتمكن من الاستفادة من استبدال النقاط، ما اعتبروه تسويقاً غير منصف من الشركة لزيادة مبيعاتها عبر استغلال تلك البطاقات.

مركز

أثنى مراجعون لمركز ابن سيناء الطبي في عجمان، على حسن تعامل إدارة المركز مع المرضى، خصوصاً كبار السن منهم.

منتخب

طالب رياضيون اتحاد كرة القدم بانتهاج سياسة إعلامية جديدة في التعامل مع وسائل الإعلام، خصوصاً في الأمور المتعلقة بالمنتخب الوطني، في أعقاب التعاقد مع المدرب الجديد الهولندي مارفيك، تفادياً لتكرار الأخطاء التي تسببت في إخفاق المنتخب في الفترة الماضية.

إنارة

اشتكى سكان في منطقة القليعة في الشارقة، عدم وجود أعمدة إنارة، ما يصعّب من رؤية الأشخاص الذي يسيرون على أقدامهم في المنطقة، ويعرضهم لخطر الدهس.

sekeek@emaratalyoum.com

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.