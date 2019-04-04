دبلوم مهني في إدارة الموارد البشرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، أمس، إطلاق برنامج الدبلوم المهني في إدارة الموارد البشرية، وهو أول برنامج دبلوم مهني معتمد يتم طرحه على مستوى الهيئة الوطنية للمؤهلات، بهدف تزويد منتسبيها بأفضل جوانب المعرفة والمهارات العملية التطبيقية، التي تسهم في تطوير قدراتهم وتحسين معارفهم، والارتقاء بأدائهم نحو أفضل المستويات.

ويتضمن البرنامج، المعتمد من الهيئة الوطنية للمؤهلات، ثلاث وحدات أساسية، هي الصحة والسلامة، والتواصل والمسؤولية الاجتماعية، والمواطنة، وست وحدات متخصصة في مجال الموارد البشرية. ويتكون البرنامج من 10 وحدات دراسية متصلة، تشكّل في مجموعها عدد 36 ساعة معتمدة، إلى جانب التدريب التطبيقي لمدة سبعة أشهر.

وبلغ عدد المنتسبين للدفعة الأولى من البرنامج 20 متدرباً، من موظفي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية من الجنسين.

ويركز برنامج الدبلوم المهني في إدارة الموارد البشرية بشكل أكبر على بناء المهارات وحل المشكلات، واتخاذ القرار والتعامل مع الآخرين والإبداع والابتكار، ويهدف إلى تعزيز الخبرات وتحقيق التميز المؤسسي، وذلك بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية والتطبيقات التكنولوجية ومصادر المعرفة الإلكترونية، ومواد التدريب والتعليم، والدوريات التخصصية.