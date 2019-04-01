موارد الشارقة تصدر الدليل الإرشادي لنظام تقييم الأداء على موقعها الإلكتروني

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة الموارد البشرية بالشارقة مؤخراً الدليل الإرشادي لنظام تقييم الأداء لموظفي حكومة الشارقة عبر موقعها الإلكتروني.

جاء ذلك استكمالاً لجهودها في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي بجهات ودوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، ونشر ثقافة تقييم الأداء التي تحفز الدافعية الذاتية للإبداع والابتكار والتطوير.

محتويات الدليل الإرشادي :

يحوي الدليل مراحل نظام تقييم الأداء، بدءاً بالتخطيط الذي يعنى بوضع أهداف فردية و مسؤوليات عمل رئيسية للموظف وتحديد مستوى الكفاءات السلوكية المطلوبة. ثم مرحلة المراجعة التي تركز على متابعة ما تم إنجازه من أهداف وكفاءات سلوكية ، و مناقشة التحديات وتصحيحها، وتعديل الأهداف والأوزان بمايحقق مستوى أداء أفضل.

ثم مرحلة التقييم التي تستند على إنجازات الموظف المدعمة بالوثائق . والتي يقييمه من خلالها مسؤوله المباشر . مع الوقوف على التحديات التي واجهته خلال العام ومقترحات تحسينها.

ويساعد الدليل الإرشادي الموظف على تحقيق الكفاءة والفاعلية بالتركيز على الجوانب الرئيسية في مجال عمله؛ عبر توجيهه عند وضع الأهداف المنوطة به ؛ بتعيين أهداف ذكية متوافقة مع أهداف وحدته التنظيمية والأهداف الاستراتيجية لجهة عمله. ويتناول مجموعة من التوضيحات في هذا الشأن، تتعلق بأعداد الأهداف وأوزانها ومستويات تقييمها.

كما يتضمن مؤشرات الكفاءات السلوكية التي تحدد الآليات والكيفيات التي ينجز بها الموظفون أهدافهم. والتي وضعت بما يتوافق مع المعايير العالمية ونظام الانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل الخاص بحكومة الشارقة.

ويستعرض مرحلة المراجعة الدورية ضمن نظام تقييم الأداء التي تشمل التوجيه والمتابعة من قبل المسؤول المباشر . ومرحلة نتائج تقييم الأداء التي تتضمن التوصيات والملاحظات لتحسين الأداء وتطويره . ثم مرحلة احتساب نتائج التقييم النهائية.

ويحدد الدليل المسؤوليات والمهام لكافة المعنيين في الحكومة لضمان الشمولية والتمام في التنفيذ. حيث يوضح دور دائرة الموارد البشرية، والسلطة المختصة من رئيس أو مدير في الجهة الحكومية، وإدارة الخدمات المساندة بالجهة، والمسؤول المباشر، والموظف.

كما يشرح مفهوم الاستمارة المرحلية والتقييم بعد انتهاء مدة الاختبار. ويقدم تفصيلاً حول وضع خطط معالجة تدني الأداء، والتظلمات، والعديد من الأحكام العامة كالنقل والندب وتغيير الوظيفة أوالمهام وتقييم الأداء خلال الإجازات المعتمدة والتقييم في حال الانضمام للخدمة الوطنية وغيرها. كما يقدم نموذجاً لوثيقة الأداء السنوي.

ودعت دائرة الموارد البشرية جميع موظفي حكومة الشارقة إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح حالياً والذي وضع خصيصاً للاستفادة ومساعدة كافة موظفي الحكومة للتوصل إلى المعلومات والحصول على جميع الأجوبة حول تساؤلاتهم في شأن تقييم الأداء السنوي.

وأكد عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية الدكتور طارق سلطان بن خادم أن الهدف من نشر الدليل الإرشادي يكمن في إيضاح الأدوار المنوطة بالموظف، وإشعاره بحجم وقيمة الأعمال التي يقدمها. ما يرفع لديه مستوى الدافعية للمزيد من الإنتاجية والارتقاء بالعمل كماً ونوعاً.

وأضاف أن هذه المواد الإرشادية التي يحويها الدليل تسعى إلى توضيح كافة مراحل تقييم الأداء الخاصة بالموظفين لتقليل الالتباس لديهم وتجلي الصورة الختامية لمراحل تقييمهم وأسسها.

وأكد أن موارد الشارقة تعنى برفع الوعي الوظيفي تجاه نظام تقييم الأداء ، وصياغة الأهداف الذكية ، والوصول بالموظفين إلى تحقيق الالتزام والرضا الوظيفي، كونهم الاستشمار الأول الذي تصب فيه الحكومة اهتمامها وجهودها ومواردها المادية، وهم المحرك الرئيس لكفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي الذي يتميز بالريادة على مستوى الدولة.

وأوضح أن إتاحة هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني للدائرة يسهم في نشر الوعي والمعرفة بمنهجيات تقييم الأداء وأنظمتها الموحدة على مستوى جهات ومؤسسات حكومة الشارقة . وتمكين الوظائف الإشرافية من إدراك مكونات التقييم وممارسته بحرفية واستثمار نتائجه لصالح العمل.

كما أضاف أنه يعد استكمالاً لجهود موارد الشارقة في استقرار عملية التقييم ، حيث تنظم الدائرة دورياً العديد من الندوات التعريفية لشرح نظام تقييم الأداء لموظفي الخدمات المساندة في جميع جهات ومؤسسات الإمارة بكافة مدنها والمناطق التابعة لها.

دائرة الموارد البشرية