شرطة أبوظبي تدعو سائقي «السرعة البطيئة» إلى الالتزام بالمسار الأيمن

المصدر: أحمد عابد ــ أبوظبي

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالمسار الأيمن من الطريق، عند القيادة بسرعة بطيئة، تعزيزاً للسلامة المرورية، والحد من الحوادث المرورية وما يسفر عنها.

ونص قانون السير والمرور الاتحادي على مخالفة قيادة المركبة بأقل من سرعة الطريق، أو أقل من الحد الأدنى للسرعة المقررة للطريق، بالغرامة المالية بقيمة 400 درهم.

ورصد سائقون تعمد بعض قائدي المركبات القيادة بسرعة بطيئة على الطرق السريعة، الأمر الذي من شأنه عرقلة حركة السير أمام المركبات الأخرى، والتسبب في حوادث مرورية، مطالبين بتشديد العقوبة على المخالفين.

ودعت شرطة أبوظبي، ضمن إرشاداتها التوعوية، السائقين إلى الالتزام بالسرعة القانونية على الطرق، خصوصاً في المناطق السكنية وحول المدارس، لما تمثله هذه المخالفة من خطورة كبيرة على حياة السائقين، إذ نص قانون المرور على مخالفة قيادة مركبة في المناطق السكنية الداخلية وحول المؤسسات التعليمية والمستشفيات بطريقة يترتب عليها تعريض حياة الآخرين للخطر، بالغرامة 400 درهم وأربع نقاط مرورية.