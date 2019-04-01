ترخيص 10 عربات متنقلة لأصحاب المشروعات الصغيرة في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين ــ رأس الخيمة

قال مدير إدارة تطوير الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، محمد المحمود، إن الدائرة أصدرت 10 رخص لعربات متنقلة من أصل 17 طلباً تقدم بها أصحاب المشروعات الصغيرة، بعد استيفائهم الاشتراطات والمعايير اللازمة لعمل العربات المتنقلة في ثماني مناطق محددة في الإمارة.

وأوضح، لـ«الإمارات اليوم»، أن الدائرة وضعت أطراً تنظيمية لإصدار تصاريح وتراخيص العربات المتنقلة، حيث تم تشكيل لجنة من جهات حكومية في رأس الخيمة، وهي دائرة البلدية، وإدارة الدفاع المدني، وهيئة السياحة، وإدارة المرور والدوريات، وعكفت اللجنة على إعداد المتطلبات والشروط والضوابط اللازمة لمنح التصاريح وإصدار الرخص لمشروعات العربات المتنقلة.

وأشار إلى أن من بين الاشتراطات أن يكون المتقدم حاصلاً على رخصة تجارية، وموافقات صحية وبلدية وجهات حكومية معنية.

وأضاف أن الدائرة وجدت إقبالاً ملحوظاً على طلب إصدار تراخيص العربات المتنقلة، وأنها تعمل في الوقت الجاري على مراجعة سبعة طلبات، للتأكد من استيفائها الشروط اللازمة المنصوصة عليها من قبل لجنة العربات المتنقلة إلى حين صدور الموافقة على اعتمادها.

وأوضح أن لجنة العربات المتنقلة حددت ثمانية مواقع حيوية في رأس الخيمة لتوقف العربات المتنقلة فيها، هي: شاطئ منطقة المعيريض، وكورنيش منطقة الرمس، ومنطقة الطويين، ومخرج 122 من الجانبين، وجبل جيس، وجزيرة المرجان، وقرية الحمراء، مشيراً إلى أن اختيار تلك المواقع جاء لأنها تتمتع بكثرة ارتياد الجهور لها من أهالي رأس الخيمة وزوارها من السياح.