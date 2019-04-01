منع التدخين في 40% من مساكن العمال بدبي

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

تمكنت بلدية دبي من منع التدخين داخل الغرف في 40% من مساكن العمال، وفق المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة، خالد شريف العوضي، الذي أكد أن مفتشي البلدية نفذوا تسعة آلاف و706 زيارات لمساكن العمال العام الماضي. وكشف عن خطة للارتقاء بالوضع الصحي لمساكن العمال في الإمارة، بحيث يكون 70% منها ضمن تقييم «ممتاز» و«جيد جداً»، و30% ضمن تقييم «جيد»، بحلول العام المقبل.

وقال العوضي لـ«الإمارات اليوم» إن البلدية تسعى إلى إسعاد العمال وضمان سبل العيش الكريم لهم، من خلال توفير الخدمات العامة والترفيهية داخل مساكنهم، لافتاً إلى أنه نتيجة للجهود المبذولة من فرق العمل في البلدية للارتقاء بالوضع الصحي داخل مساكن العمال، بلغت نسبة المساكن المتميزة ذات التصنيف «ممتاز» و«جيد جداً» 41% من مجمل المساكن.

وكشف عن إطلاق مبادرة «البيئة الخضراء»، التي تهدف إلى حث المساكن على تشكيل واجهة حضارية وبيئة خضراء، تعكس الوجه الحضاري لدبي، وتبعث جواً من البهجة والراحة النفسية للعامل بعد يوم عمل مجهد، من خلال حث المساكن على تشجير السكن، وتجميل الواجهة الأمامية، وتركيب انترلوك بالساحات الداخلية للسكن وأمام السكن، وتوفير كراسي استرخاء بالساحات الداخلية للسكن، وتوفير أماكن انتظار وتدخين مظللة بالساحات، مع منع التدخين داخل الغرف، لافتاً إلى استجابة أكثر من 1345 مسكناً للمبادرة، بنسبة 40% من مجمل عدد المساكن.

وأشار العوضي إلى وضع برنامج شامل لمساكن العمال، احتوى مبادرات تشغيلية عدة، مثل تأهيل وتدريب ضابط صحة وسلامة داخل سكن العمال ممن يحملون مؤهلات علمية مناسبة، إذ تم استهداف 850 من مساكن الشركات الكبرى، لتدريبهم من قبل شركات مختصة، ليكونوا ضباط صحة وسلامة مختصين بمساكن العمال، وهو ما سيسهم في تعزيز الالتزام بالاشتراطات الصحية في جميع الأوقات وبشكل مستمر داخل المسكن، مضيفاً أنه تم البدء بتدريبهم مطلع يناير الماضي.

وأكد وضع برنامج توعية صحية شامل لمشرفي المساكن العمالية، اشتمل على تنفيذ 12 محاضرة توعوية لمشرفي مساكن العمال، وزيارة المساكن المتميزة برفقة مشرفي ومسؤولي المساكن الأخرى، لتبادل الخبرات معهم، والتعرف إلى سبل الارتقاء بالمساكن، ما يمكنهم من الاطلاع على تجارب المساكن الناجحة، وتطبيقها في المساكن التابعة لشركاتهم، إضافة إلى عمل ورش عمل تثقيفية داخل المساكن والتثقيف الصحي أثناء الزيارات الروتينية.

وأشار العوضي إلى إطلاق مبادرة لتوفير منافع عامة وخدمات ترفيهية للعمال، من خلال حث المساكن على توفير خدمات لهم مثل مكتبات عامة، وغرف تلفزيون، وخدمة الانترنت اللاسلكي (واي فاي)، وملاعب متنوعة، وصالات ألعاب رياضية (جيم)، ومغاسل ملابس مركزية، أو توفير مناطق غسيل مجهزة بشكل جيد.

كما كشف عن تحول 48% من إجمالي مساكن العمال في إمارة دبي إلى استخدام الغاز المركزي، مؤكداً أنه «نظراً للمخاطر الناجمة عن استعمال أسطوانات غاز متعددة داخل المساكن واحتمالية حدوث حرائق، فقد سعت البلدية إلى حث الشركات على استبدال الأسطوانات العادية وتوفير خدمة الغاز المركزي الأكثر أماناً، الذي يساعد على ترشيد استهلاك الطاقة».

وأكد العوضي تنفيذ برنامج متابعة وتطوير خاص لمتابعة مساكن الشركات المشاركة بمشروع إكسبو 2020، أسفر عن التزام 93% من تلك المساكن باشتراطات البلدية داخل المساكن الخاصة بها، فيما تستمر الجهود مع الشركات الأخرى لتحقيق نسبة التزام كاملة.

وتابع أن البلدية تواصلت مع أصحاب القرار والمسؤولين بالشركات لتقليل المخالفات الصحية بإطلاق مبادرة تهدف لحثهم على توفير إدارة داخل السكن، تكون همزة وصل بين البلدية والإدارة العليا بالشركات، مبيناً أن 887 مسكناً استجابت للمبادرة، ووفرت إدارة داخل السكن.

وأشار إلى قيام البلدية بتسهيل إجراءات الحصول على تصريح مطبخ جماعي، مؤكداً أن الوقت الذي يستغرقه استخراج التصريح لا يتعدى ثلاثة أيام عمل، مؤكداً أن عدد التصاريح الممنوحة لمطابخ جماعية تجاوز 400 تصريح، بينها 87 تصريحاً خلال العام الماضي.

وأضاف أن عدد مساكن العمال يبلغ ثلاثة آلاف و357 مسكناً، موزعة على ألف و534 قطعة أرض، فيما يبلغ عدد الغرف 247 ألفاً و231 غرفة.

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زيارات أجراها مفتشو البلدية إلى مساكن العمال في الإمارة خلال العام الماضي.