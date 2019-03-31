مركز الصدارة يطلق مبادرة لتأهيل 50 من أصحاب الهمم في العين

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أطلق مركز الصدارة للرعاية والتأهيل مبادرة لتأهيل 50 من أصحاب الهمم في مدينة العين.

وقال رئيس مجلس إدارة المركز محمد غلوم علي الخوري إن المبادرة تتضمن تقديم جلسات علاج فردية مجانية في التربية الخاصة، وتعديل وتنمية المهارات، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج اضطرابات النطق والكلام لـ 50 حالة من اصحاب الهمم في مركز الصدارة للرعاية والتأهيل في العين دعماً لهم.

وأضاف: "تأتي هذه المبادرة إستجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الداعم لأصحاب الهمم".

وتابع الخوري "بعد نجاح المبادرة التي قدمها مركز الصدارة العام الماضي، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية بمناسبة عام زايد الخير، تنطلق هذه المبادرة بمناسبة عام التسامح واستضافة الإمارات للأولمبياد الخاصة لأصحاب الهمم".