عمار النعيمي يصدر قراراً بشأن البوابة الموحدة للدفع الذكي في حكومة عجمان

المصدر: عجمان -وام

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان القرار الأميري رقم /5/ لسنة 2019 في شأن البوابة الموحدة للدفع الذكي في حكومة عجمان /JMANPAY/ ويعمل به من تاريخ صدوره وتكون دائرة المالية هي المسؤولة عن إدارة بوابة الدفع وتشغيلها.

ونص القرار على أن تلتزم الجهات الحكومية بربط خدمات الدفع الإلكتروني الخاصة بها ببوابة الدفع وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد من الدائرة وذلك بالتعاون والتنسيق مع حكومة عجمان الرقمية مع مراعاة التشريعات السارية ويجوز للجهة الحكومية منح تصريح لأي جهة من القطاع الخاص لإنجاز معاملات الجهة الحكومية عبر بوابة الدفع.

وأجاز القرار للجهة الحكومية تحصيل المستحقات المالية لأي جهة حكومية اتحادية أو محلية أو أي من جهات القطاع الخاص عبر بوابة الدفع وفقاً للآلية والضوابط والشروط التي يحددها رئيس الدائرة.

وتستوفي الجهات الحكومية نظير قيام عملائها بدفع مستحقاتها المالية عبر بوابة دفع الرسوم المحددة وتدخل ضمن إيرادات الدائرة.

وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على الجهات المعنية للعمل بموجبه كل فيما يخصه.