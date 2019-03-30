ارتفاع جديد في درجات الحرارة ..والأمطار تعود منتصف الأسبوع

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

توقّع أن يستمر طقس اليوم غائما جزئياً إلى غائم على بعض المناطق خاصة على السواحل والجزر وبعض المناطق الشمالية مع سقوط بعض الأمطار الخفيفة، فيما تظل الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً، خاصة مع السحب وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

وذكر المركز أن الطقس غداً سيكون مغبرا وغائما جزئياً بوجه عام، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، تتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

وأوضح أن يوم الاثنين سيشهد طقسا مغبرا وغائما جزئياً بوجه عام ومائلا للحرارة نهارا، وتظل الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، تصبح شمالية غربية ليلاً، على البحر، تكون معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، تتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

وأشار إلى أن يوم الثلاثاء سيكون غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة على السواحل والجزر صباحا، على أن يطرأ انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة بوجه عام، تنشط أحيانا على بعض المناطق المكشوفة، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 42 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

وعن حالة الطقس الأربعاء المقبل توقّع المركز أن يستمر غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والجزر، مع احتمال سقوط بعض الأمطار، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، تتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/ س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج إلى مضطرب في الخليج العربي، ومتوسط في بحر عمان.