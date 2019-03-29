«بودكاست البيان».. انطلاقة جديدة مع نسخة مسموعة من «قصتي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت صحيفة «البيان» عن إعادة إطلاق خدمة «البث الصوتي» على موقعها وتطبيقاتها الالكترونية، تحت اسم جديد هو «بودكاست البيان»، مفتتحة دورة برامجها الصوتية الجديدة مع نسخة مسموعة من كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ويأتي ذلك تزامناً مع انطلاق الدورة الثامنة عشرة لـ«منتدى الإعلام العربي» في دبي، الذي حمل شعار «الإعلام العربي: الواقع والمستقبل»، وأيضا كخطوة إضافية في مسيرة تطوير الاعلام الرقمي التي بدأتها «البيان» منذ ثلاث سنوات وتميّزت بإطلاق حزمة من التقنيات والتحديثات عالية الكفاءة مثل «الذكاء الاصطناعي» و«الواقع المعزز» والفيديو بأنواعه.

وقالت رئيس التحرير المسؤول لـ«البيان»، منى بو سمرة: «عملنا خلال الفترة الماضية على تنويع وسائط تواصلنا مع جمهورنا، واستهداف شرائح جديدة من خلال الاستفادة من تطورات التكنولوجيا والإعلام. وحين رفعنا شعار (فضاء بلا حدود) لتجربتنا في الإعلام الرقمي، كنا جادين في اختبار وتطبيق كل ما يثري تجربة الجمهور ويجعله أقرب إلى رسالتنا الإعلامية وقادراً على التواصل معها بسهولة ويسر، وفي أي مكان وزمان».

وأضافت: «لاحظنا رواجاً جديداً بأشكال عصرية لتجربة نشر المحتوى عبر (البث الصوتي)، ليس فقط على الصعيد المحلي والعربي، وإنما أيضاً على الصعيد العالمي، لذلك بادرنا الى تحديث تجربتنا التي بدأت قبل أربع سنوات، باسم (صوت البيان)، وأعدنا اطلاقها، بشكل جديد ومتناغم مع التطوير الشامل الذي شهده إعلامنا الرقمي وجعلنا في مراتب متقدمة في الصحافة الذكية».

وختمت: «أما عن اختيارنا لتسجيل القصص الخمسين الواردة في كتاب (قصتي)، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فذلك يعود لأسباب متعددة، أهمها التجربة الثرية التي عبّر عنها سموه في الكتاب، والرسائل العميقة التي تشمل الماضي والحاضر والمستقبل، ومن هنا فهو المحتوى الأكثر مواءمة دوماً لكي نفتتح به التحديث الجديد، فهي تخاطب كل الأجيال عبر وسائط إعلامية متعددة. إضافة إلى أن (بودكاست البيان) فخور بأنه أول من أنتج نسخة مسموعة من هذا الكتاب القيّم، وهذا ما يجعل محتواه محفوظاً ومتاحاً لكي يستفيد منه الجمهور في أي مكان في العالم وفي أي وقت».

وسيكون المحتوى متاحاً عبر موقع البيان والمنصات الرقمية طوال أيام الأسبوع. وأعلنت الصحيفة عن حزمة منوعة من البرامج الثقافية والاجتماعية والترفيهية سيتم تغذية الخدمة الجديدة بها تباعاً في الفترة المقبلة.