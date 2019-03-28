المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تجاوب

أثنى متعامل مع شركة «عناية» للرعاية الصحية على تجاوب «قسم صوت المتعاملين» في هيئة الصحة بدبي، مع شكوى تقدم بها عبر زاوية «سكيك»، مشيراً إلى قيام الجهة المختصة في الهيئة بالتواصل معه، ومعالجة المشكلة.

حديقة

أبدى سكان، في منطقة الحصن بأبوظبي، انزعاجهم من استمرار لعب الكرة في ملعب حديقة العائلة، حتى الساعات الأولى من الصباح، وذلك بسبب الصياح والأصوات المرتفعة التي يطلقها الشباب خلال اللعب، مطالبين بإغلاق الملعب في التاسعة مساء.

حيوانات

دعا سكان إلى ضرورة تنظيم اقتناء الحيوانات الأليفة، خصوصاً الكلاب في البنايات السكنية، وإلزام الملاك بإضافة بند في عقود السكن، يوضح إمكانية السماح بتربية الكلاب، واستخدام المصاعد من عدمه، وبمعرفة جميع السكان.

«أدنوك»

طالب أصحاب مركبات بزيادة موظفي الخدمة المتميزة في محطات أدنوك، لتسريع عملية تعبئة الوقود، لافتين إلى وجود موظف واحد في العديد من المحطات، يعمل على أربع ماكينات لتزويد السيارات بالوقود.

حمامات

جدد مرتادون لممشى كورنيش بحيرة الممزر، بالشارقة، مطالبتهم بإقامة حمامات بالقرب من الممشى لخدمة المارة والمتنزهين، الذين يقضون مع أسرهم فترات طويلة بالقرب من البحيرة، خصوصاً خلال هذه الأيام.

أسعار

شكا متسوقون استغلال محال تجهيز وطهي الأسماك، في سوق الميناء بأبوظبي، عطلة نهاية الأسبوع لرفع الأسعار، حيث يرتفع سعر شيِّ الكيلوغرام من الأسماك من 8 إلى 15 درهماً، أيام الخميس والجمعة والسبت، مطالبين بإلزام المحال بقائمة معلنة للأسعار.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com