المصدر: دبي-الامارات اليوم.

رسوم

اشتكى ذوو طلبة بمدارس خاصة في الشارقة قيام مدارس أبنائهم بمطالبتهم بتسديد رسوم إضافية، بدعوى أن الجهات المختصة وافقت عليها، علماً أن هذه الرسوم لم يتم إبلاغ أولياء أمور الطلبة بها عند بداية العام الدراسي الجديد.

مواقف

اشتكى مصلون بمسجد عائشة الظاهري بمنطقة البستان في عجمان، من سائقي شاحنات ممن يقطنون في هذه المنطقة، باستغلال المواقف الخاصة بالمسجد، ما يحرم المصلين من مواقف لسياراتهم أثناء الصلاة، خصوصاً عند صلاة الفجر.

ميزانية

أفاد مقيمون في مبنى «اكسس 2»، في واحة دبي للسيلكون، بأن أجهزة النادي الصحي معطلة تماماً، مع غياب معايير النظافة وانتشار الحشرات والروائح، لافتين إلى أن الشركة المسؤولة عن الصيانة ولدى التواصل معها أرجعت الأمر إلى عدم وجود ميزانية لحل مثل هذه المشكلات.

حليب

قال قارئ إن شركة أوروبية منتجة لحليب الأطفال الرضع، تمتنع عن تزويد المتاجر بمنتجاتها من عبوات الحليب المصنعة حديثاً، وذلك للتخلص من الكميات التي لم تستهلك بعد، لافتاً إلى أن تاريخ إنتاج العبوات المتاحة في الأسواق المحلية يعود إلى عام 2017، ولم يتبق على انتهاء صلاحيتها سوى 5 أشهر.

وقود

أفاد قارئ بأن عاملاً في محطة لتعبئة الوقود في دبي، ارتكب خطاً غير مقصود، وزوّد مركبته التي تعمل بالديزل بمادة البنزين، لافتاً إلى أن كلفة إعادة تأهيل المركبة وصلت إلى 1200 درهم، لكنه اضطر للتبرع ودفع المبلغ من جيبه، بعد علمه بأن الشركة ستخصم المبلغ من راتب العامل.

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