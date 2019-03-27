الشعفار يطلع على دورية «الإعلام الأمني» لشرطة رأس الخيمة

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

اطلع وكيل وزارة الداخلية، الفريق سيف عبدالله الشعفار، على دورية «الإعلام الأمني» التابعة لإدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة، لتكون ذراعاً إعلامية جاهزة لمواكبة الأحداث، وسرعة نقل المعلومة من موقع الحدث، وإحاطة الجمهور بالمستجدات والمعلومات الموثقة، تحقيقاً لهدف الوزارة الاستراتيجي، المتمثل بتعزيز رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة، وتعزيز الأمن والأمان، وضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

جاء ذلك على هامش حفل تخريج أربع دورات تخصصية في قيادة قوات الأمن الخاصة في منطقة سيح المهب بمدينة الذيد.

ونوه الشعفار بالدعم غير المحدود من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحرصه الدائم على تطوير القيادات الشرطية في مختلف المجالات، مؤكداً أن دورية الإعلام الأمني مجهزة وعلى أتم الاستعداد لتقديم مواد مصورة أكثر شمولية، تتميز بالسرعة والشفافية، بأفضل الأساليب الحديثة.