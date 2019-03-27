«محاكم أبوظبي» تنجز 16.7 ألف معاملة ترجمة عبر الاتصال المرئي

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي 16 ألفاً و762 معاملة للترجمة الفورية بلغات العالم المعتمدة عبر وسائل الاتصال المرئي أثناء المحاكمات باستخدام أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية المتطورة، وذلك خلال عام 2018.

وأفادت الدائرة بأن مركز الترجمة الفورية عبر وسائل الاتصال المرئي، يقدم خدمات متكاملة للترجمة عن بعد بلغات متعددة أثناء المحاكمات، بما يعزز من جودة الخدمات وفق أرقى المعايير العالمية، لضمان سرعة الفصل في القضايا، وتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي، وضمان منظومة العدالة الجنائية وصولاً إلى هدف قضاء عادل وناجز.

وأشارت إلى أن تقنية الاتصال المرئي في تقديم خدمات الترجمة الفورية، تتيح تنسيق عمل الترجمة بالاستفادة من البنية التحتية المتقدمة المتوافرة في دائرة القضاء، بحيث توفر تقديم الخدمة أثناء المحاكمات عبر مركز الترجمة الفورية، من دون الحاجة إلى انتقال المترجمين بين المكاتب والإدارات وقاعات المحاكم.