طرق دبي تؤكد عدم تأثر خدمات مركبات الأجرة باستحواذ" أوبر" على "كريم"

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي



أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن استحواذ شركة (اوبر) على شركة (كريم) لن يكون له تأثير على العقد الذي وقعته الهيئة مع شركة (كريم) لتأسيس شركة الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة التي يسير العمل فيها وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد.

وقالت الهيئة في بيان صحفي انها كانت على اطلاع مسبق بالمفاوضات بين شركتي (اوبر) و(كريم)، وذلك بحكم التعاون والتنسيق بينها وبين الشركتين.

وتنص الاتفاقية التي وقعتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في أكتوبر الماضي، مع شركة (كريم نتوركس) على التعاون بين الجانبين بحيث سيتم بموجبها تقديم خدمات الشركة عبر المنصة المتكاملة للتنقل الذكي في إمارة دبي، ووفقاً للنظم والقوانين المطبقة من قبل الهيئة على قطاع مركبات الأجرة العاملة في إمارة دبي.

وقالت الهيئة أن الاستحواذ الذي أعلن عنه اليوم لن يؤثر على خدمات الحجز الالكتروني التي تقدمها الشركتين للمتعاملين، كما لن يؤثر على قطاع الليموزين والسائقين العاملين في هذه القطاع.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات أن صفقة استحواذ شركة (اوبر) على شركة (كريم) تعكس نضج ومرونة اقتصاد مدينة دبي، وأنها بيئة خصبة لقيام الشركات الرائدة، مشيرة ان الهيئة نرحب دائمًا بالشراكات مع القطاع الخاص وتحديدا في مجال النقل والمواصلات التي تسهم في تسهيل تنقل السكان.

وكانت الهيئة قد أعلنت في حينها انه لا يوجد أي تعديلات على رسوم استخدام مركبات الاجرة الحالية، وأن التغييرات التي أفضت إليها الاتفاقية تتعلق بتنظيم العلاقة بين الهيئة وشركة «كريم».

يذكر إن توفير خدمة شركة «كريم» عبر المنصة المتكاملة للتنقل التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي سيتيح للمتعاملين الحصول على خدمة التاكسي بأقصر فترة زمنية ممكنة، وذلك نظراً لأسباب عدة تتضمن العدد الكبير لأسطول المركبات العامل في الإمارة والذي يقارب ال 10 آلاف مركبة و4700 مركبة ليموزين، وكذلك إمكانية الحجز عبر باقة واسعة من القنوات والوسائط الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي ستتوافر تحت مظلة المنصة المتكاملة للتنقل.