1500 طبيب من 40 دولة يشاركون في «العناية الحرجة»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تنظم شعبة الإمارات للعناية المركزة مؤتمر الإمارات الـ15 للعناية الحرجة 2019، برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة في دبي، بالتزامن مع مؤتمر الجمعية الدولية لطب الرعاية الحرجة والملتقى العالمي الخامس للوسائط. ويقام المؤتمر خلال الفترة من الرابع إلى السادس من أبريل المقبل بمشاركة 1500 طبيب ومتخصص من 40 دولة.

وأفاد رئيس المؤتمر رئيس الرابطة العربية لجمعيات العناية الحرجة، الدكتور حسين ناصر آل رحمة، بأن المؤتمر يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، لافتاً إلى أن المؤتمر يضم 45 محاضرة و244 محاضراً، إضافة إلى ست ورش عمل بمشاركة 40 شركة محلية وعالمية تعرض أحدث منتجاتها من الأدوية وأجهزة العناية الحرجة.

وذكر أن المؤتمر سيناقش آخر المستجدات المتعلقة بالعناية المركزة، كما سيزود أطباء الدولة والمنطقة والمختصين بأحدث ما توصل إليه العلم والدراسات وطرق وبرتوكولات العلاج لمرضى التهاب الدم الانتاني، وأحدث الأجهزة التي تم التوصل إليها في مساعدة التنفس الاصطناعي المعتمدة على التكنولوجيا، وأحدث الأجهزة في مجال غسيل الكلى في اقسام العناية المركزة وآخر ما توصل إليه العلم في طرق مراقبة عمل وظائف القلب والأوعية الدموية دون الحاجة إلى التدخل الجراحي.

وأكد المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية، عبدالله بن سوقات، حرص الجائزة على دعم المؤتمرات الطبية المتخصصة التي تستقطب الخبرات والكفاءات العالمية لدعم التعليم الطبي المستمر بالدولة، وتبادل الآراء والخبرات مع أطباء دول المنطقة حول آخر المستجدات الطبية في مجال العناية الحرجة للوصول إلى أفضل الممارسات للوقاية من العدوى والأمراض.