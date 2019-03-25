المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تشويه

طالب مارّة باتخاذ إجراءات ضد أشخاص يتركون بقايا طعام وأكياساً بلاستيكية، ومناديل ورقية في حديقة محطة مترو الاتحاد، بعد جلوسهم فيها لتناول الطعام، مشيرين إلى أن هذا السلوك يشوّه المظهر الحضاري للحديقة.

بنك

قال متعامل لدى بنك أبوظبي الأول، إنه قدم طلباً للحصول على شهادة مديونية لقرضه الشخصي للانتقال إلى مصرف إسلامي، فتواصل معه القسم المختص وعرض عليه نقل القرض إلى القسم الإسلامي بالبنك وإعفاءه من رسوم السداد المبكر (1%)، وعند توقيع العقد أكد له الموظف نفاذ الإعفاء، لكنه فوجئ لاحقاً بخصمها، فقدم شكوى منذ 32 يوماً بذلك، وحتى الآن لم يتم حلها.

«نيرون»

اشتكى متعامل مع برنامج «عناية» للرعاية الصحية من عدم قبوله تغطية أدوية لمريض، على الرغم من احتياجه إليها في عملية جراحية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتكرر كثيراً من شركة «نيرون» صاحبة الامتياز لبرنامج «عناية».

مواقف

لاحظ قراء من زوّار «مهرجان أم الإمارات» صعوبة عثور جمهور المهرجان على مواقف في المنطقة المجانية المخصصة لهم، وذلك بعدما تم تخصيص نصف مساحة المواقف للجهات المنظمة، وغالباً ما يكون جزء كبير من هذه المساحة فارغاً.

تخويل

تساءل سكان في الشارقة عن مدى قانونية إجبار هيئة كهرباء ومياه الشارقة ملاك البيوت على التوقيع على تعهد بتخويل القسم الهندسي فيها اتخاذ أي تطويرات يراها، ويقوم المالك بدفع ثمنها من دون معرفة مسبقة منه بذلك الثمن.

أمطار

أغرقت مياه الأمطار صالة مغلقة في أحد مراكز الشباب التابعة لوزارة التربية والتعليم، حيث كانت المياه تتسرب من السقف بشكل لافت، واستغرب لاعبون مواطنون المشهد وتساءلوا عن آلية الرقابة على المقاولين الذين ينفذون مثل هذه المشروعات.

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