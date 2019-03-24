المصدر: دبي-الامارات اليوم.

احتياطيون

رأى أولياء أمور طلبة، بمدارس خاصة في الدولة، أن الغياب الطويل للمعلمين واستقالاتهم المفاجئة، تربك المسيرة التعليمية، وتراكم الحصص الدراسية على أبنائهم، مطالبين وزارة التربية والتعليم بوضع لائحة تلزم المدارس الخاصة بتعيين معلمين احتياطيين، لسد النقص المفاجئ في الكوادر التعليمية.

تقارير

طالب مراجعون لمستشفيات حكومية وخاصة بإلزامها بتوفير نسخ مترجمة إلى اللغة العربية من التقارير الطبية، ليتسنى لهم فهمها بشكل واضح، واستخدامها بسهولة.

«متميزة»

قال سائقون إنهم لا يحصلون على الخدمات «المميزة»، المقدمة في محطات «أدنوك»، خلال تعبئتهم الوقود، مقابل الـ10 دراهم التي يدفعونها مقابل هذه الخدمة، وبينها مسح الزجاج، والتأكد من مستوى الهواء في الإطارات.

دوريات

طالب مرتادون لسوق السمك في عجمان بتوفير دوريات مرورية، خلال إجازة نهاية الأسبوع، لتنظيم حركة السير ومخالفة غير الملتزمين، خصوصاً أن بعض السائقين يقومون بالاصطفاف خلف السيارات التي يتركها أصحابها في المواقف القانونية، ويذهبون لشراء الأسماك.

مأكولات

طالب مستهلكون الجهات المعنية في الدولة بالرقابة المكثفة على بائعي المأكولات الشعبية، عبر حسابات التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن معظم هؤلاء التجار غير مرخصين من جهات رسمية.

ارتباك

تعرض طلبة بالفصل السادس في مدرسة خاصة بعجمان للارتباك، إثر اكتشافهم أن امتحان مادة اللغة الفرنسية، الذي وزع عليهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني الحالي، نسخة مكررة من ورقة عمل الواجبات المنزلية، ما دفع إدارة المدرسة إلى إلغاء الامتحان، وتأجيله إلى يوم آخر.

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