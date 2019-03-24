بلدية دبي تدرس تطبيق النظام الذكي لإدارة النفايات على سوق الخضار

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أفادت بلدية دبي بأنها تدرس تطبيق نظام «ويستنايزر» لإدارة النفايات، في مناطق معينة، كالسوق المركزي للخضار والفواكه، والبنايات الجديدة، للتأكد من ملاءمته للمعايير البيئية قبل تعميمه، مع وضع برنامج تثقيفي للجمهور حول سبل التعامل معه.

وقال المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية في البلدية، المهندس طالب جلفار، لـ«الإمارات اليوم»، إن النظام يمكن تطبيقه بسهولة في حال الفصل بين النفايات منذ البداية، ما يسهل إعادة التدوير، وهو يعتمد على اللامركزية، من خلال وجود وحدات معالجة للنفايات داخل البنايات، واستبدال صناديق القمامة بصناديق ذكية تعمل بالطاقة الشمسية، وتالياً توفير أراضٍ كانت تستخدم في عملية الجمع والدفن.

وعرضت البلدية نظام «ويستنايزر»، خلال فعاليات شهر الابتكار في دبي، الذي أقيم أخيراً بمنطقة «سيتي ووك»، مؤكدة أنه يوفر نحو 730 مليون درهم سنوياً، بجانب الاستفادة من 7560 متراً مربعاً من الأراضي، كانت مخصصة لدفن النفايات، لاستخدامها لأغراض أخرى.

وذكرت أن النظام هو الأول من نوعه، الذي يعالج النفايات بطريقة مبتكرة، ويحولها إلى موارد اقتصادية، خصوصاً أن معدل إنتاج النفايات في الدولة يعد من أعلى المعدلات العالمية.

ولفتت إلى أن معالجة النفايات تتم، حالياً، عبر نظام مركزي لجمع النفايات والتخلص منها، تستخدم فيه 3850 شاحنة لنقلها، ما يؤدي إلى زيادة الازدحام المروري، والتسبب في انبعاث روائح كريهة، إضافة إلى آثار هذا النظام سلبياً في البيئة.