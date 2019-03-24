شرطة عجمان تطلق «صندوق التسامح»

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أطلقت شرطة عجمان مبادرة صندوق التسامح، بالتعاون مع جمعية دار البر وشبكة رؤية الإمارات الإعلامية، للتخفيف عن النزلاء المعسرين، والمساهمة في إعادة النزلاء المبعدين إلى بلادهم تزامناً مع يوم السعادة العالمي وعام التسامح 2019.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته شرطة عجمان، بحضور اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائدها العام، وعضو المجلس الوطني الاتحادي، المهندسة عزة سليمان، ومدير جمعية دار البر في عجمان، فيصل صحراوي، والرئيس التنفيذي لشبكة رؤية الإمارات الإعلامية، المستشار الإعلامي عبدالله الشحي. وقال النعيمي إن الصندوق يستهدف نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية العاجزين عن شراء قيمة تذاكر العودة إلى بلادهم، والبالغ عددهم ألف نزيل، والنزلاء العاجزين عن سداد الديون المدنية، التي لا تزيد على 15 ألف درهم. وبين أن دور الشرطة يتمثل في توفير بيانات النزلاء وإنهاء إجراءات الإفراج عنهم؛ لتتكامل مع جهود جمعية دار البر لجمع التبرعات اللازمة وصرفها لمستحقيها، ومع شبكة رؤية الإمارات الإعلامية لعرض ونشر حالاتهم عبر مختلف حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي؛ للمساعدة في جمع التبرعات.