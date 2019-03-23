شرطة الشارقة تثقف الأفراد بـ «الابتزاز الإلكتروني»

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة، وبالتعاون مع مجلس ضاحية الخالدية، محاضرة توعية بعنوان (الابتزاز الإلكتروني وطرق الوقاية منه)، قدّمها مدير فرع الجرائم الإلكترونية، النقيب محسن أحمد، بحضور رئيس قسم شؤون مجالس الأحياء، المقدم حمد بن قصمول، ورئيس مجلس ضاحية الخالدية، خلفان المري، وعدد كبير من أهالي الضاحية.

وتناول أحمد في بداية المحاضرة تعريف الابتزاز الإلكتروني وأنواعه، وأهداف مرتكبي هذه الجرائم والفئة العمرية التي يستهدفونها وطرق الوقاية منه، كما تطرق إلى التكييف القانوني لهذه الجرائم والعقوبات المقررة، وأهمية نشر الوعي بمخاطرها على الأسر والأبناء.

وعُرض فيلم تسجيلي قصير يتناول كيفية وطرق الابتزاز الإلكتروني، تضمن نبذة عن الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.

وحذر أحمد بشدة من خطورة إفشاء الأسرار والمعلومات الخاصة، لافتاً إلى ضرورة التواصل مع الشرطة في حال التعرض لأي من أنواع الابتزاز الإلكتروني من خلال أرقام التواصل المخصصة لهذا الغرض.