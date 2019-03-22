محمد بن زايد: تحية تقدير واعتزاز إلى أمهاتنا شريكات بناء مسيرة الوطن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأمهات في يومهن. وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر»: «في يوم الأم.. نوجه تحية تقدير واعتزاز إلى أمهاتنا.. أمهات شهدائنا الأبطال ومربيات الأجيال وأمهات أبنائنا أصحاب الهمم والعاملات في ساحات الإبداع وصانعات الآمال.. شريكات بناء مسيرة الوطن.. رموز العطاء والوفاء والتضحية.. نسأل الله عز وجل أن يحفظهن ويبقيهن ذخراً للوطن».

وشاركت دولة الإمارات العالم، يوم أمس، احتفاله بـ«يوم الأم العالمي»، الذي اقترحته الأمم المتحدة في 21 مارس من كل عام، ليكون مناسبة سنوية يتم من خلالها تسليط الضوء على الأم وتكريمها والاعتراف بدورها الكبير في بناء المجتمع.

وأقامت جهات عدة في الدولة بما فيها الوزارات والجهات المحلية والمؤسسات غير الحكومية، فعاليات متنوعة للاحتفاء بهذه المناسبة، للتعبير عن التقدير الكبير للدور الذي لعبته الأم الإماراتية في المجتمع ومسيرة التنمية والعطاء، وما حققته من إنجازات كبيرة على الصعد كافة بفضل دعم وثقة القيادة الرشيدة التي عملت على تمكين الأم كامرأة عاملة، وسخرت لها كل الإمكانات التي ساعدتها على التفوق والنجاح في جميع المجالات.

وفي 21 مارس من كل عام يستذكر الشعب الإماراتي بكل الإجلال والاحترام جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في دعم وتمكين المرأة الإماراتية، وتكريمها للأمهات الإماراتيات وتقدير تضحياتهن.

وتولي القيادة الرشيدة في دولة الإمارات اهتماماً كبيراً للأمومة والطفولة، مقدّمة الدعم لها في جميع المجالات، فاتحة الطريق أمامها لممارسة الحقوق كافة التي تستند إلى قيم العدالة والمساواة والمواطنة، في استكمال لنهج الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حتى غدت المرأة الإماراتية حاضرة وفاعلة في مصافّ النساء اللاتي حققن النجاح والتميز في العلم والعمل.