10.5 آلاف طلب عمل للمواطنين في «الإمارات للوظائف»

المصدر: أمين الجمال - دبي

اختتمت دوائر حكومة دبي مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف، عبر منصة أشرفت عليها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وشهد اليوم الثالث توقيع مزيد من عقود العمل، وإبرام اتفاقات، إلى جانب العديد من الفعاليات والأنشطة البارزة، والمحاضرات والحلقات النقاشية.

ووصل عدد طلبات التوظيف التي قدمها المواطنون خلال أيام المعرض، عبر منصة وظائف دبي، إلى 10 آلاف و512 طلباً، فيما وصل عدد الحسابات الجديدة التي تم فتحها إلى 849 حساباً، حيث عرضت 45 جهة حكومية 614 شاغراً عبر منصة الوظائف، منها 200 وظيفة للخريجين الجدد من المواطنين، تغطي مختلف التخصصات والمؤهلات العلمية، و189 وظيفة لأصحاب الهمم من أبناء الإمارات.

والتقى مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مع المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة بن دراي، وعدد من المسؤولين، وتبادلوا الحديث حول الخطط والاستراتيجيات التي تنفذها الدائرة لتعزيز مكانة المورد البشري الحكومي في دبي.

ووقعت الدائرة وجامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، على هامش مشاركتهما في معرض الإمارات للوظائف 2019، مذكرة تفاهم لتطوير آفاق التعاون في مجالات التعليم والمعرفة والاستشارات والبحوث، بما يسهم في تعزيز الدور الذي تضطلع به الدائرة في خدمة رأس المال البشري بدبي، وتبادل الخبرات في مجال الموارد البشرية.

كما وقّعت الدائرة مذكرة تفاهم مع «عبدالله الغرير للبرامج التعليمية المحدودة»، بشأن تدريب الطلاب المواطنين، وتوفير إطار للتنسيق وتسهيل التعاون بين الجانبين على أساس غير حصري، وفي مجالات ذات اهتمام متبادل، لدعم الشباب المواطنين في انتقالهم من مرحلة التعليم إلى دخول سوق العمل والتوظيف.

وبموجب مذكرة التفاهم، ترشح الدائرة طلاباً مواطنين لغايات تدريبهم من خلال البرنامج الإلكتروني للتدريب (برنامج الغرير للمفكرين اليافعين)، ضمن فترة زمنية محددة يتم خلالها تدريب وتطوير الكفاءات الإماراتية، والإسهام في إعداد وتأهيل الطلاب المواطنين عبر البرامج التدريبية والتطويرية وورش العمل والخدمات الاستشارية، وكذلك تدريب موظفي الدائرة ضمن الفريق المشترك على البرنامج الإلكتروني الخاص بالتدريب.

وأكد الفلاسي أهمية توقيع مذكرات التفاهم مع مؤسسات تعليمية مرموقة، مثل جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي، التي تعد شريكاً معرفياً وتعليمياً مهماً، إذ تحتل مكانة علمية مرموقة بما تقدمه من معارف وبرامج أكاديمية وتنفيذية متقدمة، تسهم في بناء الكفاءات وتطوير القدرات والأداء، وكذلك مع «عبدالله الغرير للبرامج التعليمية المحدودة»، التي توفر برامج تدريبية مميزة للمواطنين.

وقال إن الدائرة تحرص على توطيد أواصر الشراكة مع الجامعات العاملة في الإمارات بشكل عام، وفي دبي بشكل خاص، من أجل تعزيز قدرات الكوادر الإماراتية، وفق أعلى المعايير، وتسخير كل الإمكانات لإيجاد بيئة تعليمية تدريبية نموذجية ذات جودة عالية، محفزة على الإبداع والابتكار، محققة للتنافسية العالمية في تأهيل الكوادر البشرية، والارتقاء بمستوى الأداء وفق استراتيجية تواكب تطلعات ورؤى حكومة دبي. وأضاف الفلاسي أن الدائرة تسعى للتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا في مجالات التدريب والتطوير، وبرامج إعداد وتمكين الكفاءات من مختلف الفئات الوظيفية، والتعاون في مجال البحث العلمي الداعم لتطوير الأداء الحكومي، وفي توثيق ونشر أفضل الممارسات الحكومية، وإثراء المحتوى المعرفي للأنشطة التعليمية والتدريبية بالتجارب والخبرات التطبيقية للإدارة الحكومية، من خلال إعداد وتطبيق برامج تدريبية رائدة من نوعها، وتفعيل قنوات الاتصال المؤسسي بين الطرفين.

برنامج تدريبي مبتكر

قدمت النيابة العامة بدبي عرضاً على منصة حكومة دبي، حول البرنامج التدريبي الذكي الذي تقدمه لموظفيها، ويهدف إلى تعزيز القيم المؤسسية لديهم بأسلوب التدريب المبتكر.

وبيّنت ضابط توظيف أول في النيابة العامة، حصة الفلاسي، أن البرنامج يتضمن العديد من القيم المؤسسية، ويختبر مدى معرفة الموظف لها، والثغرات الموجودة لديه لسدها.

مركز تقييم الكفاءات

أجرى مركز تقييم الكفاءات، الذي وفرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في منصة حكومة دبي، التقييم اللازم لنحو 350 مقبلاً على العمل من المواطنين، الذين حرصوا على معرفة قدراتهم، والوظائف التي تناسب مهاراتهم، وذلك خلال أيام المعرض.

وشاركت 27 جهة حكومية في المنصة بمعرض الوظائف، حيث اختارت الدائرة شعار «إمارات التسامح» للمنصة، تماشياً مع عام التسامح في الإمارات.

26 عقد عمل

شهدت منصة حكومة دبي، في اليوم الثالث لمعرض الإمارات للوظائف، توقيع 10 مواطنين عقود عمل جديدة مع جمارك دبي للعمل لديها.

ووقّع العقود مدير إدارة الموارد البشرية في الجمارك، محمد الغفاري، بحضور مدير إدارة بناء القدرات الوطنية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عائشة المحياس.

وكان ستة مواطنين قد وقّعوا، في اليوم الأول، عقود عمل مع محاكم دبي، ووقّع 10 مواطنين عقود عمل مع الجمارك في اليوم الثاني، ليصل العدد الإجمالي خلال أيام المعرض إلى 26 مواطناً.

45

جهة حكومية عرضت 614 شاغراً عبر «منصة الوظائف»، خصصت 200 وظيفة منها للخريجين الجدد، و189 وظيفة لأصحاب الهمم.