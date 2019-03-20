الربيع فلكياً بالإمارات الخميس المقبل ‎

المصدر: ابوظبي - الامارات البوم

قال الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك إبراهيم الجروان، ان موعد الاعتدال الربيعي فلكيا يوم الخميس 21 مارس و يستمر فصل الربيع فلكيا إلى 21 يونيو حيث موعد الانقلاب الصيفي فلكيا.

وقال ان الظواهر الفلكية في هذا الفصل عديدة منها تعامد الشمس على خط الاستواء عند بداية الاعتدال الربيعي في 21 مارس ثم يزحف هذا التعامد شمالا حتى يصل إلى مدار السرطان عند الانقلاب الصيفي في 22 يونيو ويتساوى طول الليل والنهار في 21 مارس ويبدأ طول النهار بالزيادة تدريجيا وكذلك ميل الشمس عند الزوال عن السمت «وسط السماء» حيث يكون بحدود 65 درجة في بداية الفصل ثم تقترب الشمس من السمت مع نهايته حيث يصل الميل إلى 88 درجة، في بداية الفصل يشاد خلال النصف الأول من الليل كوكب المريخ ، فيما يشاهد كوكبي المشتري و زحل و الزهرة مع الفجر ، و يتألق النجم سهيل فوق الأفق الجنوبي الغربي بعد غروب الشمس و ينحدر نحو الافق مع منتصف الفصل .

يمتاز فصل الربيع باعتدال الجو ويكون معدل الحرارة في بدايته 17 درجة في الحد الأدنى و30 في الحد الأقصى وتزداد سخونة الجو حتى تصل الحرارة إلى 21 إلى 35 درجة في منتصف الفصل وترتفع لتصل عند نهايته إلى ما بين 25 إلى 40 درجة وتكون الرياح شمالية غربية نشطة وتهب فيه بعض العواصف ( السرايات ) في حين لا يتجاوز معدل الأمطار خلاله 15 ملم.

وأضاف ان لهذا الفصل خصائص جوية ومناخية حيث يعتبر امتدادا لفصل الشتاء وتظل توزيعات الضغط فيه كما هي ولكن بصورة أضعف حيث يتفكك المرتفع السيبيري بتقدم فصل الربيع إلى خلايا صغيرة تظهر بينها منخفضات جوية قادمة من أوروبا أحيانا أو ممتدة من الجنوب وتتكون منخفضات جوية فوق الجزيرة العربية تتفاعل أحيانا مع الهواء القادم من شرق المتوسط وتظهر كميات كبيرة من السحب المنخفضة والمتوسطة تصاحبها أمطار غزيرة.

ويصاحب تكون هذه المنخفضات الصحراوية رياح جنوبية شرقية نشطة مثيرة للرمال تصل حد العاصفة أحيانا، وتنشط ظاهرة نسيم البحر ونسيم البر لزيادة الفارق في درجة الحرارة بين البحر واليابسة ،ويظهر ما يعرف محليا باسم «الأربعين الشمالية» وهي رياح نشطة شمالية غربية تكون سائدة خلال تلك الفترة ، أما البحر فيكون هائجا في أيام كثيرة منه وذلك لهبوب الرياح بين فترة وأخرى .

ويبدأ موسم الحالات المدارية ( بأنواعها منخفض مداري ، عاصفة مدارية ، إعصار مداري ) في شمال المحيط الهندي وبحر العرب ابتداء من مطلع شهر مايو إلى منتصف شهر يوليو ويصل أقصاه خلال شهر يونيو بمعدل احتمال حصول يبلغ 40 بالمئة وقد تجاوز فيه عدد الحالات المدارية التي صنفت كإعصار التي أثرت على بحر العرب خلال الستين سنة الماضية أكثر من 25 إعصارا كان أعنفها «جونو» في شهر يونيو عام 2007 والذي ضرب عمان واليمن.

وتزدان في بداية هذا الفصل المراعي والحقول وتطلع أوراق الأشجار اليانعة وتعقد الثمار ويطيب غرس الأشجار والشتلات وكذلك بذر بذور النباتات المختلفة ويجود عسل النحل وهو موسم وضع الأسماك للبيض وتربية صغارها لمعظم الأصناف.





