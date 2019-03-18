تعديل ساعات العمل بمركز خدمات المرور والترخيص في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم‎

اعتمد مركز خدمات المرور والترخيص بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، تعديل ساعات العمل من 7 صباحاً إلى 5 مساء في مركز خدمات المرور والترخيص وذلك اعتباراً من الأحد الموافق 17/03/2019، انطلاقاً من حرصها على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، ويقدم بذلك كافة خدماته المتعلقة بالمرور والترخيص.

وقال نائب مدير عام العمليات المركزية، مدير مركز خدمات المرور والترخيص العقيد الدكتور علي بالزود: نهدف من تعديل ساعات العمل إلى إسعاد المتعاملين وتيسير الخدمات المقدمة لهم، بتقديم خدمات متميزة تعزز رضاهم عند إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر، إضافة لإمكانية استخدام تطبيق "MOI" والذي يتيح لهم إنجاز معاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى الحضور للمركز.

وأشار العقيد بالزود عن توفر أجهزة "سهل" بمختلف مراكز الشرطة والذي يوفر ثلاث خدمات أساسية لمالكي المركبات وهي دفع المخالفات المرورية وتجديد ملكية المركبات وإصدار ملكية بدل فاقد، وذلك تسهيلاً للمتعاملين بالإمارة.