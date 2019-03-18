المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تكدس

طالب مقيمون بزيادة عدد الموظفين المختصين بتعبئة رصيد بطاقات «نول» بمحطة حافلات الاتحاد، منعاً للتكدس أمام الشباك ، مشيرين إلى أن الكثيرين لا يتمكنون من اللحاق بالرحلات المتجهة إلى عجمان ورأس الخيمة بسبب ذلك.

وكلاء

اشتكى متعاملون مع شركة «دو» حصلوا على عقود خدمات من وكلاء متجولين، من اختلاف في المزايا والحقوق المتفق عليها بعد التعاقد، فيما يكلفهم إنهاء العقد مبالغ مالية كبيرة.

تأمين

قال ذوو طفلة، في الثالثة من عمرها، إن شركة التأمين رفضت صرف الوصفة الطبية التي كتبها الطبيب لطفلتهم، بدعوى أن لديها دواء سابقاً يكفيها 60 يوماً، ولم يمرّ على صرفه سوى 57 يوماً، وطالبتهم بالانتظار ثلاثة أيام لصرف الوصفة.

مواقف

اشتكى متسوقون بمنطقة المناصير في أبوظبي، من تكدس السيارات أمام مواقف الجمعية التعاونية، نتيجة قيام سكان الفلل المخالفة، بإيقاف سياراتهم في هذه المنطقة بعد تعميم نظام المواقف السكنية للمنطقة، وطالبوا بتنظيم الأمر لتسهيل الحركة في هذه المنطقة.

نظافة

لاحظ مرتادون لحديقتَي الممزر ومشرف في دبي تراجعاً في معايير النظافة بالحمامات، مطالبين بتنظيفها باستمرار وتوفير مستلزمات التنظيف والتعقيم اللازمة فيها، نظراً إلى كثرة استخدامها من المرتادين الذين يتوافدون بكثرة على الحدائق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

هواتف

قال قراء إن استخدام الهواتف خلال قيادة المركبات تحولت إلى ظاهرة على طرقات الدولة، لافتين إلى أنهم يشاهدون بأعينهم الكثير من السائقين المنشغلين بهواتفهم خلال قيادتهم المركبات، متسائلين عن نسبة أو عدد المخالفات المرورية التي حررتها الجهات الشرطية لهذه الفئة من السائقين.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com