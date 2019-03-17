17 ألف وظيفة خضراء بقطاع الطاقة النووية بالدولة بحلول 2021

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

توقع تقرير أصدرته وزارة التغير المناخي والبيئة أخيراً أن يوفر قطاع الطاقة النووية في الدولة 17 ألف وظيفة خضراء بحلول عام 2021، وهي الوظائف التي تركز على حلول التنمية المستدامة، وتسهم في حماية الموارد البيئية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ودعم التكيف مع التغير المناخي.

وأشار التقرير الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم» إلى أن قطاع النقل سيسهم بـ7719 وظيفة خضراء عام 2021، ترتفع إلى 14 ألفاً و750 وظيفة عام 2030، فيما سيسهم قطاع الزراعة بـ1520 وظيفة عام 2021، ترتفع إلى 2270 وظيفة عام 2030، وقطاع الأسماك 300 وظيفة عام 2021، ترتفع إلى 600 وظيفة عام 2030.

وأضاف التقرير أن قطاع البناء والتشييد سيسهم بـ2700 وظيفة خضراء عام 2021، ترتفع إلى 2750 وظيفة عام 2030، وقطاع إعادة تدوير النفايات 4725 وظيفة عام 2021، ترتفع إلى 9450 وظيفة عام 2030، وقطاع السياحة 6475 وظيفة عام 2021، ترتفع إلى 7900 وظيفة عام 2030، ويسهم قطاع تبريد المناطق بـ4000 وظيفة عام 2021، ترتفع إلى 7670 وظيفة عام 2030.

وشدد التقرير على ضرورة توفير آليات واضحة لزيادة الوظائف الخضراء في الدولة، مشيراً إلى ان هناك العديد من السياسات المتعلقة بالوظائف الخضراء قيد التنفيذ، لكنها تحتاج إلى شكل من التنسيق، مشيراً إلى أهمية اعتبار توفير الوظائف الخضراء أمراً له علاقة بقضايا التوظيف الوطنية.

ولفت إلى أن مواءمة سياسات ومناهج التعليم العالي والتدريب المهني مع سوق العمل ستكون عاملاً أساسياً لتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لاقتصاد البيئة ولتمكين القوى العاملة الحالية من متابعة سياسات الوظائف الخضراء الناشئة. وذكر التقرير أنه من المتوقع ارتفاع الطلب على الوظائف المتعلقة بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وغيرها من الوظائف التي يطلق عليها «الوظائف الخضراء»، مبيناً أن الأجندة الخضراء التي أقرها مجلس الوزراء في يناير 2015، تحدد خمسة عناصر استراتيجية، و12 برنامجاً كإطار عمل للتحول الاقتصادي للبلاد.

وأضاف أنه في هذا الإطار أطلقت الوزارة برنامج الوظائف الخضراء، إيماناً منها بأن التحول الناجح إلى الاقتصاد الأخضر يعتمد على مهارات وخبرات القوى العاملة في البلاد، وقدرتها على الاستفادة من المواهب المحلية.