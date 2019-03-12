32% من الطلاب لا يجدون مكانا للجلوس في الحافلة المدرسية في دبي

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

كشف استطلاع أجرته "الامارات اليوم" عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي "توتير" ان نحو 32% من المشاركين في الاستطلاع، اطفالهم لا يجدون مكانا للجلوس في الحافلة المدرسية اثناء تنقلهم من والى المدرسة.

وأُجري الاستطلاع في اعقاب ورود شكاوى ل "الامارات اليوم" من ذوي طلبة يسألون فيها عن مدى إمكانية إلزام المدارس ومشغلي الحافلات بالنظم والقوانين التي تضمن سلامة تنقل أطفالهم في الحافلات المدرسية في ظل عدم وجود مقاعد لجلوسهم، في وقت لم ترد فيه هيئة الطرق والمواصلات في دبي على أسئلة "الامارات اليوم" حول دورها في الرقابة على حافلات النقل المدرسي وإمكانية منعها لتلك التجاوزات، كما لم تجيب الهيئة عن سؤال حول عدد ونوع المخالفات التي سجلتها بحق مشغلي الحافلات والمدارس خلال الفترة الأخيرة.

وشكا ذوو طلبة ل "الامارات اليوم" من ان أطفالهم لا يجدون مقعدا للجلوس خلال تنقلهم في الحافلة المدرسية، متسائلين عن سبب عدم توفير حافلات كافية لنقل الطلاب. وأكد عدد من ذوي الطلبة انه غالبا ما يشارك الطفل طفلين آخرين في الجلوس على مقعد مخصص لشخصين فقط، معتبرين ان ذلك ينافي شروط السلامة المنصوص عليها في نظام سلامة النقل المدرسي.

واظهر الاستطلاع الذي أجرته "الامارات اليوم" ان نحو 24% من المشاركين في الاستطلاع أطفالهم يشاركون طفلين آخرين في مقعد ثنائي، النتيجة التي لامست شكاوى ذوي الطلبة من عدم ارتياح أطفالهم اثناء التنقل في الحافلة المدرسية بسبب اكتظاظها بالطلبة وعدم وجود مقاعد مخصصة لكل طالب اثناء التنقل.

ويحدد نظام تنظيم النقل المدرسي الصادر عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الجهة المسؤولة عن الرقابة على سلامة النقل المدرسي، مسؤولية ودور كل طرف من الأطراف المعنية بالنقل المدرسي.

ووفقا للنظام الذي اطلعت "الامارات اليوم" على تفاصيله الواردة في أحدث نسخة الكترونية صادرة منه، فان ضمان وجود مقعد في الحافلة لكل طالب هو أحد مسؤوليات المدارس ومشغلي الحافلات. ووفقا للنظام فان يجب على إدارة المدرسة تحديد مقاعد الطلبة في بداية العام الدراسي، وان يقوم المسؤول المباشر بالتعاون مع مدير المدرسة والسائق بالتحقق من أن لكل طالب مقعد للعام الدراسي كاملا.

وتضطلع هيئة الطرق والمواصلات في دبي بتحديد المعايير والشروط الواجب اتباعها من قبل كل الأطراف المعنية بالنقل المدرسي والتأكد من مدى التزام تلك الأطراف بتطبيقها، كما تقوم بتنفيذ حملات تفتيشية منتظمة للرقابة على مدى التزامهم بتلك المعايير وذلك وفقا لقرار "تنظيم النقل المدرسي رقم 2 لسنة 2008".

وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قد أطلقت قبل بضعة شهور، نظاماً ذكياً تجريبياً لمراقبة الحافلات المدرسية عن بعد، وذلك بعد قيامها بتنفيذ دراسة تطبيقية ميدانية موسّعة على حافلات النقل المدرسي في الإمارة، بهدف تحقيق أعلى معدلات السلامة للطلبة من مختلف الفئات العمرية. ويعد النظام نظام متكامل ذكي يعتمد على تكنولوجيا حديثة ومبتكرة، من خلال تركيب كاميرات ذكية وأجهزة اتصال متطورة وحساسات استشعارية داخل الحافلة وخارجها لمراقبة حافلات النقل المدرسي عن بعد من خلال نظام يرتبط بمركز رقابة المواصلات الذكي في مؤسسة المواصلات العامة.