6 جلسات تبحث سلوكيات الإنسان وتطويرها في «الدولي للاتصال الحكومي»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينطلق في مركز إكسبو الشارقة، يومي 20 و21 مارس الجاري، تحت شعار «تغيير سلوك.. تطوير إنسان»، عن تفاصيل جلساته الرئيسة الست التي تتضمنها دورته الثامنة.

وتحمل أولى جلسات المنتدى عنوان «السلوك البشري: بُعد جديد لاتصال التغيير»، يتحدث فيها كل من المديرة التنفيذية لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في «مصدر» الدكتورة لمياء نواف فواز، والكاتب والمتحدث الدولي المختص بتأثير التكنولوجيا الحديثة في الأعمال، والتعليم، والثقافة، أندرو كين، ومدير الحملة الإعلامية والتسويقية والسياسية للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، روجر فيسك.

وتحمل الجلسة الثانية عنوان «الإنسان المسؤول: مفتاح الحلول لتحديات المستقبل»، بمشاركة وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، والمدير العام في قنوات العربية والحدث، الدكتور نبيل الخطيب، والمتحدث العالمي والخبير في القيادة الملهمة والثقافة رينيه كارايول، وربيع زريقات مؤسس مبادرة «ذكرى»، التي تعد من أهم المبادرات في العمل المجتمعي التشاركي في الأردن.

وتتناول الجلسة الثالثة والأخيرة لليوم الأول من المنتدى، موضوع «تحدي شحّ القدرات في عصر اتصال التغيير»، ويتحدث فيها الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالله بن طوق، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام ومدير عام مركز التواصل الحكومي في المملكة العربية السعودية، الدكتور عبدالله المغلوث، ومدير الاتصال والسياسة لرئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، السير كريغ أوليفر.

وينطلق برنامج اليوم الثاني للمنتدى بجلسة رئيسة بعنوان «التعليم عبر عدسة الغد: انقلاب الموازين»، بمشاركة الكاتب والمستشار والمبتكر في مجال التعليم ومؤسس المنظمة غير الربحية «التعليم العالمي للمستقبل»، مارك برينسكي، والكاتب والخبير في التعليم ومستقبل العمل، ومؤسس الحركة العالمية «التعليم بلا حدود»، جراهام براون مارتين، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Advvise، المتخصصة في الاتصال والإعلام سوزان عفانة.

أما ثاني جلسات اليوم الثاني فتحمل عنوان «ثقافة مهارات المستقبل: التصدي لظاهرة اختفاء الوظائف»، ويتحدث فيها كل من الرئيس التنفيذي لشركة الأعمال التجارية للجامعة الأميركية في الشارقة حسين محمد المحمودي، والرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الدكتور علي المري، ومدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف محمد الشامسي، وأستاذ مساعد ومدير مركز التعلّم الإلكتروني في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالأردن، الدكتور عدي الطويسي.

وتختتم الجلسات الرئيسة بجلسة تحت عنوان «تأصيل الإيجابية وسبل السعادة المستدامة: خارطة الطريق»، تقدم خريطة طريق لتأصيل الإيجابية وسبل السعادة المستدامة، يشارك فيها الطبيب والباحث والمؤلف والمبتكر والصحافي الأميركي، وأحد أهم المتحدثين حول العالم عن الصحة النفسية والجسدية، الدكتور دافيد كاتز، والرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث السعادة في كوبنهاغن، مايك فايكنج، ورائدة أعمال في مجال الرعاية الصحية الرئيس التنفيذي والمؤسس لمركز العلاج الذاتي «Healology»، الدكتورة حنان سليم.



جلسات المنتدى في اليوم الأول تتناول البُعد الجديد للاتصال، ومفتاح الحلول لتحديات المستقبل.

تتناول جلسات المنتدى في اليوم الثاني التصدي لظاهرة اختفاء الوظائف، وسبل السعادة المستدامة.