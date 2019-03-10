المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مخلفات

اشتكى قاطنو منطقة «الرميلة 1» في عجمان، تراكم المخلفات الإنشائية لإحدى شركات المقاولات التي انتهت من إنشاء أحد الأبراج في المنطقة، لكنها لم تقم حتى الآن بإزالة المخلفات من المكان.

تسوّل

اشتكى قراء يسكنون في منطقة الراشدية بإمارة عجمان، تزايد أعداد المتسوّلين، خصوصاً من النساء اللاتي يعترضن حركة المارة والمركبات قرب مواقف السيارات ومداخل البنايات.

عزاب

اشتكى سكان في أبراج الفالكون بإمارة عجمان، تزايد عدد العزاب، وخصوصاً أن عقود إيجار الوحدات السكنية في تلك الأبراج، التي تنظمها مكاتب عقارية تشترط أن يقتصر السكن على العائلات فقط.

رقابة

طالب أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة بالشارقة، هيئة الصحة في الإمارة، بتنظيم زيارات دورية إلى المدارس بهدف الوقوف على جاهزية عيادات تلك المدارس ومدى توافر وتنوّع الأدوية فيها، خصوصاً أن العديد منها يقتصر نطاق عمله على تشخيص سريع للحالات المرضية التي قد تصيب الطلاب، وإعطاء دواء الـ«بانادول» مسكناً فقط لتلك الحالات.

درّاجات

طالب سائقون في إمارة الشارقة، بضرورة مراقبة الدرّاجات النارية الصغيرة، التي يقودها شبان مراهقون بسرعة عالية، في بعض الأحياء السكنية، نظراً إلى أنهم يعرضون أنفسهم للخطر، غير مبالين باللوائح والأنظمة المرورية.

أسعار

اقترح قراء تسعير الخدمات في صالونات الحلاقة الرجالية، وكتابة لائحة بهذه الأسعار توضع في مكان بارز داخل تلك المحال، وذلك نظراً إلى العشوائية الكبيرة في تسعير هذه الخدمات لدى بعض الصالونات.

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