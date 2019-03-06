المصدر: الامارات اليوم

«عناية»

يتلقى متعاملون مع شركة «عناية» للتأمين الصحي رسائل نصية على هواتفهم تفيد بأنه قد تمت الموافقة على طلباتهم بشأن التأمين الصحي، وعليهم مراجعة الصيدلية المختصة للحصول على الخدمة المطلوبة، على الرغم من أنهم لم يقوموا خلال هذه الفترة بزيارة أي مستشفى أو مركز صحي طلباً للعلاج.

ازدحام

قال متعاملون مع محطات «أدنوك» للتزود بالوقود، إن الخدمة الذاتية للعملاء التي طبقتها الشركة، أخيراً، تتسبب في ازدحام السيارات في بعض المحطات، بسبب عدم تمكن بعض المتعاملين من استخدام الخدمة بالشكل المطلوب، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن الحاجة إلى عامل المحطة بقيت قائمة، إذ إن وجوده ضروري لفتح ماكينة الضخ وإدخال بيانات الدفع.

إغلاقات

يواجه سائقون يستخدمون الطرق الداخلية بمنطقة «سيتي ووك» في دبي، إغلاقات متكررة للطرق بدعوى الإصلاحات، مشيرين إلى أن الأمر يتكرر بطريقة تربك السائقين، خصوصاً أن الطرق البديلة لا تكون واضحة أمامهم بالشكل المطلوب.

عرض

راجع مستهلكون مركزاً تجارياً في الشارقة، الخميس الماضي، للاستفادة من عرض تجاري على اللحوم، استناداً إلى إعلان باللغة العربية في المركز حدد يوم الخميس للعرض، لكنهم فوجئوا بأن العرض مخصص ليوم السبت، وأن خطأ في الترجمة قلب الخميس إلى السبت، ما أثار استياءهم.

إيجارات

نوّه مستأجرون في أبوظبي بإطلاق شركة «أبوظبي التجاري للعقارات» خدمة جديدة بالاتفاق مع إحدى الشركات البريدية، تقوم على إرسال موظف إلى المستأجرين للحصول على مستندات وشيكات تجديد الإيجار من المنزل مجاناً، بدلاً من توجه المستأجرين بأنفسهم إلى الشركة للقيام بذلك.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

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