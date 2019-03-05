«نقل أبوظبي» تطلق خدمة تنقل مجانية في المقطع

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة النقل في أبوظبي ممثلة في مركز النقل المتكامل عن إطلاق خدمة مجانية جديدة بالحافلات الصغيرة بمنطقة المقطع، بدءاً من فبراير الماضي ضمن مبادرة «تنقل بسهولة» التي أطلقتها الدائرة لتعزيز مستوى رضا المتعاملين وتلبية احتياجاتهم.

وشملت الخدمة الجديدة مسارين، الأول ينطلق من شارع الخور – دائرة النقل المركز الرئيس في منطقة المقطع باتجاه الجمعية التعاونية ومن ثم إلى نقطة تبديل الحافلات على شارع 22 بالمقطع، والعودة إلى شارع الخور دائرة النقل، بينما المسار الثاني ينطلق من شارع الخور إلى نقطة تبديل الحافلات على شارع 22 بالمقطع، ويتجه إلى شارع الجمعية التعاونية، ثم الرجوع إلى شارع الخور، بمعدل تقاطر 15 دقيقة في أثناء ساعات الذروة و30 دقيقة في الساعات الاعتيادية.

وأفاد مركز النقل المتكامل بأن هذه الخدمة تأتي استكمالاً لمبادرة «تنقل بسهولة» التي بدأت مراحلها الأولى في منطقتي مصفح، ومدينة خليفة، مؤكداً سعيه إلى تحقيق استراتيجية المركز الهادفة إلى تحقيق التكامل بين جميع خدمات النقل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.