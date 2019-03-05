«الداخلية» تمنح رخصة قيادة دولية إلكترونياً

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية الحصول على رخصة قيادة دولية، وبشكل كامل لكل مراحل الخدمة من طلب ودفع رسوم، والموافقة لغاية طبع الرخصة وإرسالها عبر البريد، لتكون العملية الآن بشكل شامل، بعد أن أدخلت الوزارة هذه الخدمة أواخر عام 2018، عبر تطبيقها الذكي (moiuae)، وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار الوزارة رفع مزايا وتوسعة نطاق خدماتها المتوافرة على موقعها الإلكتروني على الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول.

وقال مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات بوزارة الداخلية رئيس مجلس الخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي، العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، إن إطلاق هذه الخدمة يتماشى مع مبادرة الحكومة الذكية، من أجل توفير الخدمات للجمهور حيثما كانوا وعلى مدار الساعة، ورؤية الإمارات 2021، التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم، من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق جودة حياة عالية لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، في بيئة معطاءة مستدامة مبنية على خدمات حكومية عالمية المستوى.

وأكد أن الوزارة تعتبر أول جهة في العالم تطبق هذه الخاصية، وبالتعاون مع نادي سيارات الإمارات، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة جهود الوزارة في المواءمة مع استراتيجيات الحكومة الاتحادية، وتحقيق الأهداف المسقطة على الوزارة للارتقاء والريادة في خدمات الأمن والسلامة.

وأفاد مدير إدارة الحوكمة عضو أمين سر مجلس الخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي، العقيد فيصل محمد الشمري، بأن الوزارة تبنت رؤية الحكومة لزيادة فعالية الخدمات، لإحداث نقلة نوعية في كيفية تقديم تلك الخدمات.