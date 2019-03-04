المصدر: دب ي

بنك

شكا متعامل مع بنك أبوظبي الأول، حجز مكأفاة نهاية الخدمة الخاص به، أكثر من شهرين، مع أنه قدّم كل الأوراق التي تؤكد انتقاله إلى عمل آخر، وعلى الرغم من تكرار الاتصال بالبنك لفك حجز المبلغ، إلا أن محاولاته باءت كلها بالفشل.

أولياء أمور

أفاد أولياء أمور بأنهم يعانون كثيراً عند اختيار المدارس الخاصة لأبنائهم، بسبب تضارب الآراء حول مستوى هذه المدارس من حيث جودة التدريس، مطالبين الجهات المعنية باعتماد تصنيف واضح لهذه المدارس، ونشره في موقع الوزارة على الإنترنت، للاسترشاد به.

قراءة

أثنى زوّار لمكتبة الشارقة على عدد الفعاليات المصاحبة للقراءة، التي تقوم بها المكتبة بشكل دوري للقراء والناشئة والأطفال، وتمنوا لو يتم الاهتمام بتسويق تلك الفعاليات بشكل إضافي.

صيدليات

طالب قارئ بزيادة عدد الصيدليات، التي تتعامل مع شركات التأمين الصحي في عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، مشيراً إلى أن أغلبيتها باتت لا تتعامل مع «التأمين الصحي»، بسبب وجود مشكلات بين هذه الصيدليات وبين شركات التأمين.

جسر

جدّد مستخدمون لشارع النعيمية الرابط بين الشارقة وعجمان، مطالبتهم الجهات المختصة بإنشاء جسر لعبور المشاة يربط بين المدينتين، وذلك تفادياً لحوادث السير، خصوصاً أن هذه المنطقة يقع فيها تجمع المدارس، ما يعرض حياة مستخدمي الطريق لاسيما طلاب المدارس للخطر.

إيجار

اشتكى مستأجرون في إمارة عجمان، تمسك مديري العقارات والملاك، بالقيم الإيجارية السابقة، بالنسبة لقدامى المستأجرين، فيما يتساهلون مع الجدد، وذلك على الرغم من تراجع الإيجارات بشكل ملحوظ.

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