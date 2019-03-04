«تنمية المجتمع» و«نقل أبوظبي» تدعمان أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّعت وزارة تنمية المجتمع، ودائرة النقل في أبوظبي ممثلة بمركز النقل المتكامل، مذكرة تكامل خدمات لتعزيز التعاون بين الجهات، بما يدعم تفعيل السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في ما يتعلق بمحور إمكانيّة الوصول وتنفيذ كود الإمارات للبيئة المؤهلة في مجال النقل، إضافة إلى تمكين الأشخاص أصحاب الهمم من الوصول السهل والآمن إلى مختلف الأماكن والخدمات.

وبموجب المذكّرة، فإن خدمة إصدار تصاريح أصحاب الهمم على المركبات أصبحت منوطة بمركز النقل المتكامل بعد انتقال الخدمة من شرطة أبوظبي ابتداءً من تاريخ 03/‏‏‏03/‏‏‏2019، وفي ما يتعلق بالتصاريح التي صدرت قبل هذا التاريخ ستكون سارية المفعول حتى انتهاء مدتها، وعند التجديد تطبق عليها آلية الإصدار الجديدة.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية، ناصر إسماعيل، أن دعم وتمكين أصحاب الهمم مسؤولية وطنية يتشارك فيها كل فئات المجتمع، تحقيقاً للدمج الفعلي الذي يليق بتطلعات الجميع، وفي هذا الصدد تأتي مذكرة التكامل مع دائرة النقل في أبوظبي، التي تعد شراكة حيوية تلتزم بقيم وطنية عليا.