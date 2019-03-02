محمد بن راشد يرحّب بوزراء خارجية الدول الإسلامية في قصر الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قصر الإمارات، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وزراء خارجية الدول الإسلامية الذين بدأوا أعمال اجتماعهم في العاصمة أبوظبي.

- نائب رئيس الدولة تمنى لوزراء خارجية الدول الإسلامية التوصل إلى اقتراحات وتوصيات تصب في خدمة قضايا الشعوب.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالوزراء الذين نقلوا إلى سموه تحيات زعماء ورؤساء حكومات دولهم، متمنين لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها.

وتمنى سموه للوزراء النجاح والتوفيق في اجتماعاتهم، والتوصل إلى اقتراحات وتوصيات تصب في خدمة قضايا الشعوب الإسلامية، خصوصاً ما يتصل منها بالتنمية الاقتصادية والبشرية، وغيرها من الموضوعات التي تهم الدول الأعضاء وأمنها واستقرارها.

حضر اللقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الدولة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الدولة، زكي أنور نسيبة، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، خليفة سعيد سليمان، إلى جانب سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى الدولة.