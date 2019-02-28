منتدى حول قوة الإعلام واتجاهاته

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّمت الجامعة الأميركية في الإمارات منتدى إعلامياً تحت عنوان «قوة الإعلام واتجاهاته»، حضره عدد كبير من الإعلاميين والمدوّنين وأصحاب مشروعات تلفزيونية محلية وأخرى خليجية، من بينهم المخرج والممثل الإماراتي حبيب غلوم، ومدير مبادرة محمد بن راشد «سمارت مجلس»، محمد الفلاسي، والمدير التنفيذي لشركة أومنيس للإعلام، ناصر السرامي.

وسلّط الملتقى الضوء خلال جلساته الأربع على موضوعات عدة راوحت بين كيفية التحول من الإعلام الكلاسيكي المتعارف عيله إلى عالم مملوء بالمؤثرين والشخصيات الملهمة، وكيفية تسخير قوة وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بالإضافة إلى تأثير صناعة الأفلام على المجتمع والثقافة، ومناقشة مستقبل الأعمال الإعلامية.

وأكدت مديرة إدارة الموارد البشرية في قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، فاطمة مطر، أهمية دور الموارد البشرية في استقطاب الكفاءات المواكبة للتقنيات الحديثة، وتقييم العمليات الإدارية والكفاءات والهياكل لمعرفة الفجوات الموجودة، ووضع استراتيجية واضحة لتدريب وتطوير الكوادر العاملة في القطاع.

وأشارت إلى أن التقنيات الرقمية المتطورة والثورة الصناعية الرابعة من شأنهما استحداث وظائف جديدة تتطلب مهارات عالية.